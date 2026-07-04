Το διπλό κίνητρο της Σάκκαρη απέναντι στην Παολίνι στο Wimbledon

Η Μαρία Σάκκαρη το απόγευμα του Σαββάτου (4/7) αντιμετωπίζει την Τζασμίν Παολίνι για τον 3ο γύρο του Wimbledon. H 30χρονη Ελληνίδα αντιμετωπίζει την Ιταλίδα παίκτρια, που ήταν φιναλίστ το 2024 στο All England Cup, βρίσκεται στο Νο.17 της παγκόσμιας κατάταξης, όμως έχει τον τρόπο να τη νικά.

Στα πέντε παιχνίδια που έχουν δώσει στο tour η Σάκκαρη μετρά τρεις νίκες, με πιο πρόσφατη αυτή φέτος τον Φεβρουάριο στον 2ο γύρο στο WTA 1000 στην Ντόχα με 6-4, 6-2.

Η Σάκκαρη έχει διπλό κίνητρο απέναντι στην Παολίνι, η οποία το τελευταίο διάστημα εξ αιτίας προβλημάτων τραυματισμού, αποφάσισε να μην παίξει με τη Σάρα Εράνι στο διπλό και να εστιάσει στο μονό γυναικών.

Μετά από 17 Grand Slam, να βρεθεί στον 4ο γύρο

Η Σάκκαρη εμφανίστηκε για τελευταία φορά σε 4ο γύρο ή τη φάση των «16» σε Grand Slam τον Ιανουάριο του 2022 και στο Australian Open, όταν είχε ηττηθεί από την Τζέσικα Πεγκούλα με 2-0 σετ.

Από τότε μέχρι να φθάσουμε στο φετινό Wimbledon, έχει δώσει το «παρών» και στα 17 επόμενα Grand Slam, με την πορεία της σε επτά περιπτώσεις να σταματά στον 1ο γύρο, σε πέντε στο 2ο γύρο και σε άλλες πέντε στον 3ο γύρο.

Τελευταία ήταν στις 30 Μαΐου και στο Roland Garros, όταν η μετέπειτα φιναλίστ Μάγια Χβαλίνσκα, με ανατροπή είχε σταματήσει την πορεία της.

Sakkari d. Rakhimova 6-3 0-6 7-6(7)



Down 3-5 in the 3rd set.



Maria reaches Round 3 of Wimbledon for the first time in 2 years.



Still such a special athlete & tremendous competitor… she showed it today.



✅5th Wimbledon R3



This. Is. S̶p̶a̶r̶t̶a̶ SAKKARI.



🇬🇷🤍 pic.twitter.com/Lgjy72AUy6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 2, 2026

Ακόμα πιο ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη

Η Μαρία Σάκκαρη στις 18 Μαΐου 2025 είχε κατρακυλήσει στο Νο.92 της παγκόσμιας κατάταξης, όμως αυτό περισσότερο τη χαλύβδωσε και λιγότερο την κατέβαλε.

Σιγά σιγά άρχισε την αναρρίχηση, το τέλος του 2025 τη βρήκε στο Νο.52, εκεί ήταν και στις αρχές του Φεβρουαρίου, όμως η πορεία της μέχρι τα ημιτελικά στο WTA 1000 στην Ντόχα, έφεραν και την άνοδο στο ranking.

H Σάκκαρη ανέβηκε στο Νο.32, είχε μια πτώση στο Νο.49 στα τέλη Μαΐου, όμως τώρα έχει μπροστά της μια μεγάλη ευκαιρία.

Μπήκε στο Wimbledon από το Νο.43, με τις νίκες επί της Κλάρα Τάουσον και της Καμίλα Ραχίμοβα ανέβηκε στο Νο.37 κι αν αποκλείσει και την Παολίνι θα φθάσει στο Νο.33.



