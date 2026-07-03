Γιατί η Ζεϊνέπ Σονμέζ έβαλε στη ρακέτα της ένα καρπούζι ως ένδειξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Η Ζεϊνέπ Σονμέζ θέλησε με τον δικό της τρόπο να κάνει μια πολιτική τοποθέτηση στο Wimbledon, κάτι το οποίο δεν της επετράπη από τους διοργανωτές του τουρνουά.

Μετά τον αποκλεισμό της στον δεύτερο γύρο, η Τουρκάλα αποκάλυψε ότι δεν την άφησαν να αγωνιστεί φορώντας μια καρφίτσα σε σχήμα καρπουζιού που συμβόλιζε τη στήριξη προς τον λαό της Παλαιστίνης.

Παρά τις συνεχείς συζητήσεις που είχε μαζί τους, επισημαίνοντας μάλιστα ότι η σημαία της Ουκρανίας επιτρέπεται να εμφανίζεται κανονικά στο τουρνουά, οι υπεύθυνοι ήταν ανένδοτοι.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Filistin’e destek için bayrak takmasına izin verilmediğini açıkladı.



"Ukrayna bayrağına izin veriliyor ama Filistin'e izin verilmiyor. Titreşim önleyiciyi takabiliyorum, ona bir şey diyemiyorlar. Ben de o karpuz simgesini raketime takıyorum." pic.twitter.com/HDAT8noSql July 2, 2026

«Μας είπαν οριστικά ότι δεν θα το επέτρεπαν. Έτσι, αφού δεν μπορούσα να φορέσω την καρφίτσα, επέλεξα να τοποθετήσω έναν αντικραδασμικό αποσβεστήρα σε σχήμα καρπουζιού στη ρακέτα μου, κάτι στο οποίο δεν μπορούσαν να φέρουν καμία αντίρρηση», δήλωσε η ίδια στη συνέχεια.

Το καρπούζι αποτελεί ένα διαχρονικό σύμβολο αντίστασης για τον παλαιστινιακό λαό απέναντι στην ισραηλινή κατοχή. Η σύνδεσή του με την Παλαιστίνη είναι πολύ έντονη καθώς το φρούτο αυτό καλλιεργείται ευρέως στην περιοχή, ενώ τα χρώματά του αντιστοιχούν ακριβώς στα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας.

Με αυτόν τον ευρηματικό τρόπο, η Τουρκάλα τενίστρια κατάφερε να παρακάμψει τις απαγορεύσεις αυτές και να στείλει το δικό της μήνυμα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη μέσα από το κορτ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Σονμέζ ηττήθηκε από την Αμερικανίδα Κλερ Λιού με 7-5, 6-3 και παραδέχτηκε ότι δεν απέδωσε στο 100%. Ωστόσο, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους συμπατριώτες της στην Τουρκία, τονίζοντας πως η στήριξή τους την έκανε να νιώθει ότι δεν ήταν ποτέ μόνη της μέσα στο κορτ.