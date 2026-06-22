Μαρκέτα Βοντρούσοβα: «Οι τελευταίοι μήνες μου στέρησαν τη χαρά, όχι τις αξίες μου»

Η είδηση ποινής αποκλεισμού για τέσσερα έτη της Μαρκέτα Βοντρούσοβα, έχει επισκιάσει τα πάντα στον χώρο του τένις. Η 26χρονη Τσέχα τιμωρήθηκε «για άρνηση ελέγχου στο σπίτι της», σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ακεραιότητα Τένις (ΙΤΙΑ).

Κάτι που συνέβη τον Δεκέμβριο του 2025, ήρθε στο φως της δημοσιότητας τον Απρίλιο, με την υπόθεση να κρίνεται στις δικαστικές αίθουσες και την ποινή αποκλεισμού να γίνεται γνωστή τη Δευτέρα (22/6).

Η Βοντρούσοβα, πρωταθλήτρια στο Wimbledon το 2023, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της τιμωρίας της μέχρι τις 21 Ιουνίου 2030, μέσα από ανάρτησή της στο instagram, ξεκαθάρισε πως δεν έχει κάνει ποτέ χρήση απαγορευμένων ουσιών.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι η αναφορά της για το πώς βίωσε αυτό το διάστημα των επτά μηνών.

Αναλυτικά η ανάρτησή της

«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα έγραφα κάτι τέτοιο. Και, ειλικρινά, δεν θα ευχόμουν σε κανέναν αυτό που έχω περάσει τους τελευταίους μήνες.

Το να ξυπνάς κάθε μέρα με αβεβαιότητα, φόβο και το συναίσθημα ότι χάνεις τον έλεγχο της ζωής σου είναι κάτι που είναι δύσκολο να περιγραφτεί με λόγια. Ήταν μια απίστευτα εξαντλητική και επώδυνη περίοδος που με επηρέασε πολύ πιο βαθιά από όσο θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ.

Το τένις ήταν όλη μου η ζωή. Από τη στιγμή που έπιασα μια ρακέτα ως μικρό κορίτσι, μέσα από χιλιάδες προπονήσεις, τραυματισμούς, επιστροφές και στιγμές που μπορούσα μόνο να ονειρευτώ τότε. Μου έδωσε τα πάντα. Και του έδωσα τα πάντα πίσω.

Δεν έχω κάνει ποτέ χρήση απαγορευμένων, δεν είχα ποτέ "θετικό" τεστ. Σε όλη μου την καριέρα, έχω υποβληθεί σε αμέτρητους ελέγχους αντι-ντόπινγκ και πάντα έμπαινα στο κορτ με καθαρή συνείδηση.

Μόλις τρεις ημέρες μετά το περιστατικό που τελικά άλλαξε τη ζωή μου, έκανα ξανά τεστ. Το αποτέλεσμα ήταν "αρνητικό". Όπως κάθε προηγούμενο τεστ.

Οι τελευταίοι επτά μήνες ήταν οι πιο δύσκολοι της ζωής μου. Επτά μήνες αναμονής. Επτά μήνες αβεβαιότητας. Επτά μήνες μάχης. Σε αυτό το διάστημα, έπρεπε να ανοίξω την προσωπική μου ζωή με τρόπους που οι περισσότεροι άνθρωποι θα μοιράζονταν μόνο με τα πιο αγαπημένα τους πρόσωπα.

Συνεργάστηκα, απάντησα σε κάθε ερώτηση. Παρείχα όλα όσα μου ζητήθηκαν. Κατέθεσα στο δικαστήριο και έκανα ό,τι μπορούσα για να εξηγήσω τι συνέβη. Ακόμα και κατά τη διάρκεια αυτών των επτά μηνών, συνέχισα να εκπληρώνω όλες τις ευθύνες μου ως επαγγελματίας αθλητής.

Κάθε τεστ που διεξήχθη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν "αρνητικό", όπως ακριβώς κάθε τεστ σε όλη μου την καριέρα. Όλη αυτή η διαδικασία με άλλαξε.

Οι άυπνες νύχτες. Το άγχος. Οι στιγμές που ένιωθα εντελώς ανίσχυρη. Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα ήταν η αποδοχή ότι το μέλλον της καριέρας που είχα ξοδέψει όλη μου τη ζωή, δεν ήταν πλέον στα χέρια μου.

Ελπίζεις ότι η αλήθεια θα είναι αρκετή. Ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν. Ότι αν είσαι ειλικρινής, συνεργαστείς και κάνεις το καλύτερο δυνατό, θα είναι αρκετό. Αλλά μερικές φορές δεν είναι.

Επαγγελματικός αθλητισμός σημαίνει αποδοχή κανόνων και ελέγχων. Πάντα τους σεβόμουν και καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν. Απλώς εύχομαι να μην χάσουν ποτέ την ανθρωπιά τους. Και όσοι είναι υπεύθυνοι για την επιβολή των κανόνων να μετριόνται με τον ίδιο πρότυπο. Σήμερα, εγώ δεν μπορώ να πω τι θα ακολουθήσει.

Οι τελευταίοι επτά μήνες μου στέρησαν τη χαρά, την αυτοπεποίθηση και το αίσθημα ασφάλειας που κάποτε είχα. Αλλά δεν μου στέρησαν τα πάντα. Δεν μου στέρησαν τον άνθρωπο που είμαι. Δεν μου στέρησαν τις αξίες στις οποίες πιστεύω.

Και δεν μου στέρησαν τους ανθρώπους που με στήριξαν στους πιο σκοτεινούς μήνες της ζωής μου. Γιατί παρόλο που αυτό το κεφάλαιο τελειώνει με περισσότερο πόνο από όσο φανταζόμουν ποτέ, δεν σβήνει ποια είμαι, τι πιστεύω ή όλα όσα έδωσα σε αυτό το άθλημα. Ξέρω ακόμα ποια είμαι. Και καμία απόφαση δεν μπορεί να μου το στερήσει αυτό».



