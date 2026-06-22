Tετραετής αποκλεισμός στη Μαρκέτα Βοντρούσοβα για άρνηση ελέγχου αντι-ντόπινγκ

Με αποκλεισμό τεσσάρων ετών τιμωρήθηκε η Μαρκέτα Βοντρούσοβα, για άρνηση ελέγχου αντι-ντόπινγκ, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (22/6) ο Διεθνής Οργανισμός Ακεραιότητας Τένις (ΙΤΙΑ).

Τα προβλήματα για την 26χρονη Τσέχα τενίστρια άρχισαν τον περασμένο Δεκέμβριο και βγήκαν στην επιφάνεια τον Απρίλιο, όταν από τον ΙΤΙΑ έγινε γνωστό ο κίνδυνος τιμωρίας της, καθώς αρνήθηκε να δώσει δείγμα σε αιφνίδιο έλεγχο στο σπίτι της.

Πρωταθλήτρια στο Wimbledon το 2023 και «ασημένια» Ολυμπιονίκης στο Τόκιο το 2021, η Βοντρούσοβα αρνήθηκε την είσοδο των ελεγτών στην οικία της, δηλώνοντας ότι φοβόταν για την ασφάλειά της.

Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμoύς, οι αθλητές πρέπει να υποβάλλουν καθημερινά στοιχεία για το πού θα βρίσκονται για μία ώρα κάθε μέρα, ώστε οι ελεγκτές να μπορούν να διενεργούν τεστ αντι-ντόπινγκ.

Αν ο αθλητής ή η αθλήτρια «αρνηθεί ή δεν υποβληθεί σε έλεγχο» αυτόματα θεωρείται ντοπέ και κινδυνεύει με τιμωρία μέχρι και τέσσερα έτη. Όπως συνέβη και στην περίπτωση της Βοντρούσοβα, καθώς η υπόθεση έφθασε σε ακροαματική διαδικασία, με την παίκτρια να κρίνεται ένοχη, να τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού τεσσάρων ετών, με την τιμωρία της να λήγει στις 21 Ιουνίου 2030.

Το αξιοσημείωτο για τη Βοντρούσοβα είναι ότι μετά τα όσα έγιναν τον Δεκέμβριο, τα τελευταία της παιχνίδια ήταν στις αρχές Ιανουαρίου στην Αδελαΐδα.

Όταν την άνοιξη το θέμα έγινε γνωστό, η Βοντρούσοβα σε ανάρτησή στο Instagram είχε γράψει: «Είναι πολύ δύσκολο για μένα να μιλήσω γι' αυτό, αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρη μαζί σας σχετικά με την ψυχική μου υγεία. Το πρόσφατο περιστατικό με τον έλεγχο ντόπινγκ συνέβη επειδή έφτασα σε οριακό σημείο μετά από μήνες σωματικής και ψυχικής καταπόνησης. Για πολύ καιρό, αντιμετώπιζα τραυματισμούς, συνεχή πίεση και συνεχή προβλήματα ύπνου, που με έκαναν να νιώθω εξαντλημένη.

Όταν κάποιος χτύπησε την πόρτα μου αργά το βράδυ χωρίς να δηλώσει την ταυτότητά του ή να ακολουθήσει το πρωτόκολλο, αντέδρασα ως άτομο που ένιωθε φοβισμένο. «Εκείνη τη στιγμή, το θέμα ήταν να νιώθω ασφαλής, όχι να αποφεύγω οτιδήποτε. Οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι υπέφερα από Οξεία Αντίδραση Στρες (F43.0) και Γενικευμένη Διαταραχή Άγχους (F41.1). Εκείνη τη στιγμή, ο φόβος θόλωσε την κρίση μου και απλά δεν μπορούσα να επεξεργαστώ την κατάσταση λογικά».