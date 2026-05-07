Ηχηρή παρέμβαση Σαμπαλένκα για τις αμοιβές των γυναικών στο τένις: «Αν χρειαστεί θα φτάσουμε σε μποϊκοτάζ»

Η μάχη για ισότητα στις αμοιβές ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες στο τένις αποτελεί έναν διαχρονικό αγώνα που απέκτησε μια νέα εκφράστρια τις τελευταίες ημέρες. Μετά τη viral παρέμβαση της Σερίνα Γουίλιαμς, η Αρίνα Σαμπαλένκα έθεσε με τη σειρά της το ίδιο ζήτημα μιλώντας για την τεράστια εμπορική αξία του τένις γυναικών.

Η Σαμπαλένκα, Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν το τουρνουά της Ρώμης ακόμα και για το ενδεχόμενο ενός μποϊκοτάζ στα Grand Slam λόγω της αδικίας στην κατανομή των εσόδων του αθλήματος.

«Όταν συνειδητοποιείς τα νούμερα που παράγονται και βλέπεις τι λαμβάνουν οι παίκτριες… πιστεύω ότι το θέαμα το προσφέρουμε εμείς. Νιώθω ότι χωρίς εμάς δεν θα υπήρχε τουρνουά, δεν θα υπήρχε ψυχαγωγία. Πιστεύω ότι, χωρίς αμφιβολία, αξίζουμε να πληρωνόμαστε με μεγαλύτερο ποσοστό. Τι μπορώ να πω; Απλώς ελπίζω ότι όλη αυτή η διαπραγμάτευση που γίνεται, κάποια στιγμή θα φτάσουμε στη σωστή απόφαση, σε ένα συμπέρασμα με το οποίο όλοι θα είμαστε ικανοποιημένοι. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή, ίσως, θα μποϊκοτάρουμε τα Grand Slam, ναι. Νιώθω ότι είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε για να παλέψουμε για τα δικαιώματά μας, δεν υπάρχει άλλος. Θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, αν θα χρειαστεί να φτάσουμε σε μποϊκοτάζ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η στάση της αυτή θυμίζει σε μεγάλο βαθμό τη Σερίνα Γουίλιαμς, που έχει αφήσει μια τεράστια κληρονομιά στο τενις γυναικών μέσα από την ακτιβιστική της δράση. Στην περίφημη επιστολή της, που δημοσιεύθηκε ακριβώς 10 χρόνια πριν, είχε θέσει πρώτη το θέμα αρνούμενη να δεχθεί τον διαχωρισμό στις πληρωμές με βάση το φύλο. Όπως είχε γράψει χαρακτηριστικά: «Το όνειρό μου δεν ήταν όπως ενός συνηθισμένου παιδιού, το όνειρό μου ήταν να γίνω η καλύτερη τενίστρια στον κόσμο. Όχι η καλύτερη "γυναίκα" τενίστρια στον κόσμο».

Η Σερίνα είχε στηλιτεύσει τότε το γεγονός ότι οι γυναίκες κρίνονται συχνά με διαφορετικά κριτήρια σε σχέση με τους άνδρες. «Όταν τίθεται το θέμα της ίσης αμοιβής, με εκνευρίζει γιατί γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι εγώ, όπως και εσείς, έχω κάνει την ίδια δουλειά κι έχω κάνει τις ίδιες θυσίες με τους άνδρες συναδέλφους μας. Δεν θα ήθελα ποτέ η κόρη μου να πληρώνεται λιγότερο από τον γιο μου για την ίδια δουλειά», είχε καταλήξει στο γράμμα της.

Εξαιρετικά σημαντικό το ότι αθλήτριες αυτού του βεληνεκούς επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν το βημα τους για να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες για όλες τις γυναίκες που βρίσκονται στον χώρο του τένις κι όσες θα έρθουν στο μέλλον.