20/02/2026
ΤΕΝΝΙΣ

Τρελό σκηνικό σε αγώνα τένις: Διακόπηκε λόγω εισβολής μελισσών

Μάρθα Χωριανοπούλου

Η Τάλια Γκίμπσον και η Σαχάγια Γιαμαλαπάλλι αναγκάστηκαν να διακόψουν τον αγώνα τους και να φύγουν τρέχοντας, όταν ένα απρόσμενο σμήνος μελισσών κατέλαβε το court.

Όταν ένα σμήνος μελισσών αποφάσισε να κάνει… guest εμφάνιση στο W100 Bengaluru στην Ινδία, δύο τενίστριες δεν είχαν άλλη επιλογή από το να τρέξουν. Η Αυστραλή Τάλια Γκίμπσον και η Ινδή Σαχάγια Γιαμαλαπάλλι βρίσκονταν στον δεύτερο γύρο του ITF Women’s World Tour, όταν μόλις ένα λεπτό μετά την έναρξη του αγώνα κάτι τράβηξε ξαφνικά την προσοχή τους.

Ένα ball boy ένα λεπτό μετά την έναρξη έδειξε προς το μέρος ενός… θορυβώδους συνόλου στον αέρα και μέσα σε δευτερόλεπτα η Γκίμπσον έκανε μεταβολή και εξαφανίστηκε από το court. Η Γιαμαλαπάλλι την ακολούθησε, παίρνοντας γρήγορα την πετσέτα της και τρέχοντας γύρω από το φιλέ για να απομακρυνθεί. Ο διαιτητής δεν έχασε χρόνο κι αυτός, εγκαταλείποντας την καρέκλα του για να προστατευτεί.

Σύντομα έγινε σαφές και στη μετάδοση τι είχε συμβεί, αφού ένα σμήνος μελισσών είχε κατακλύσει το γήπεδο, αναγκάζοντας τη διακοπή του αγώνα. Όταν οι συνθήκες ομαλοποιήθηκαν, οι παίκτριες επέστρεψαν στο court και η Γκίμπσον, Νο1 του ταμπλό, έκανε περίπατο, κερδίζοντας 6-0, 6-0.

Πάντως δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που το τένις έρχεται αντιμέτωπο με… ιπτάμενους «εισβολείς». Το 2024, στο Indian Wells, ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ βρέθηκαν στη μέση ενός σμήνους, με τις κάμερες να δείχνουν χιλιάδες έντομα να καλύπτουν το κεντρικό στάδιο.

