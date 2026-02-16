Ξέσπασμα της Αιάβα που σταματά το τένις: «Πίσω από τα ακριβά ρούχα, κρύβεται μια κουλτούρα ρατσιστική και μισογυνική»

Η απόφαση της Ντεστάνι Αιάβα να αποσυρθεί από το επαγγελματικό τένις σε ηλικία μόλις 25 ετών συνδυάστηκε με μια ηχηρή καταγγελία ενάντια στις παθογένειες ενός ολόκληρου συστήματος. Η Αυστραλή τενίστρια με καταγωγή από τα νησιά Σαμόα, επέλεξε να ολοκληρώσει για πάντα την καριέρα της στο τέλος της σεζόν, κάτι το οποίο γνωστοποίησε με ένα απόλυτα ειλικρινές μήνυμα που ξεγυμνώνει μία πολύ σκοτεινή πλευρά του αθλήματος.

Η Αιάβα δεν περιορίστηκε στο να δώσει τυπικές ευχαριστίες, αλλά εξαπέλυσε μια σφοδρή επίθεση ενάντια σε αυτό που περιγράφει ως έναν κόσμο ρατσιστικό, μισογυνικό και ομοφοβικό. Όπως εξήγησε η ίδια, πίσω από την παραδοσιακή εικόνα του τένις με τα ακριβά ρούχα και τους εκλεπτυσμένους τρόπους, κρύβεται μια κουλτούρα που απορρίπτει οποιονδήποτε δεν ταιριάζει σε ένα προκαθορισμένο «καλούπι».

Τι κατήγγειλε στην ανάρτησή της

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον σεξισμό που υπάρχει, καταγγέλλοντας τα καυστικά και προσβλητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς για το σώμα της και την εμφάνισή της, τόσο από την ευρύτερη κοινότητα του τένις όσο και από το πλήθος των θεατών του στα social media.

Η ψυχολογική φθορά που η ίδια υπέστη ήταν τεράστια. Η 25χρονη αθλήτρια αναφέρθηκε και σε όσους παίζουν στοίχημα, που την κατέκλυζαν με απειλές θανάτου και μηνύματα μίσους μετά από ήττες, τονίζοντας ότι το τένις της στέρησε την αυτοεκτίμηση, της κόστισε την υγιή σχέση με το σώμα της και την ψυχική της υγεία. Η ίδια παραδέχθηκε ότι ένιωθε «επικίνδυνα αφελής» όταν ξεκίνησε να παίζει επαγγελματικά στα 17 της, εμπιστευόμενη τους λάθος ανθρώπους, κάτι που εκτροχίασε την πορεία της και την έκανε να νιώθει ότι έμεινε πίσω σε σχέση με τις υπόλοιπες αθλήτριες.

Παρά την πικρία που νιώθει για τα όσα βίωσε, η Αιάβα στο μήνυμά της εξέφρασε περηφάνια της για την καταγωγή της. Ως η πρώτη παίκτρια από τον Ειρηνικό που έφτασε να παίζει σε τέτοιο επίπεδο, τόνισε ότι είναι τιμή της που ενέπνευσε παιδιά από την κοινότητά της να κυνηγήσουν τα όνειρά τους σε μια σκηνή που «δεν σχεδιάστηκε ποτέ για εκείνους». Τώρα θέλει να ζήσει μια ζωή μακρικά από την τοξικότητα, επιδιώκοντας επιτέλους να ξυπνάει κάθε μέρα και να αγαπά αυτό που κάνει.