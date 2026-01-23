Η Γιούλια Πουτιντσέβα έγινε ξανά θέμα των ημερών για τους φίλους του τένις. Η Καζάκα τενίστρια κέρδισε τη Ζεϊνέπ Σονμέζ με 2-1 σετ (3-6, 7-6, 3-6) στον τρίτο γύρο του Australian Open, αλλά οι πανηγυρισμοί της ήταν η είδηση της ημέρας. Οι Τούρκοι φίλαθλοι, που βρέθηκαν στο γήπεδο, δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους για την κατά πολλούς πιο μισητή τενίστρια, φωνάζοντας και γιουχάροντας τη, όμως εκείνη συνέχισε ακάθεκτη.

Μάλιστα, στο τέλος του τελευταίου σετ έβαλε το χέρι στο αυτί σε μια χειρονομία που εν μέσω πλην σαφως μεταφράζεται ως «δεν σας ακούω», και η εξέδρα ξεσπάσε. Φυσικά, η Πουτιντσέβα δεν σταμάτησε εκεί, αφού ήθελε να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά και στάθηκε μπροστά στο κοινό, έστειλε φιλιά και χαιρέτησε την αντίπαλό της.

Yulia Putintseva’s reaction to the crowd after beating Zeynep Sonmez at the Australian Open.



The crowd immediately booed her after she put her hand to her ear.



Yulia starts dancing on the court.



It’s all happening. pic.twitter.com/KqmmP4KYVL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 23, 2026

Αξίζει να αναφέρουμε πως στην Ελλάδα έγινε γνωστή για τη διαμάχη της με τη Σάκκαρη, όταν η Καζάκα αρνήθηκε ακόμα και να κοιτάξει τη Σάκκαρη στα μάτια στη χειραψία, προκαλώντας την έκρηξη της Ελληνίδας τενίστριας.