GWomen
yulia_putintseva.
23/01/2026
ΤΕΝΝΙΣ

Πουτιντσέβα: Eξόργισε την εξέδρα με τους προκλητικούς της πανηγυρισμούς

Μάρθα Χωριανοπούλου

Η Γιούλια Πουτιντσέβα ήταν ξανά εριστική μετά τη νίκη επί της Ζεϊνέπ Σονμέζ, προκαλώντας την οργή της τούρκικης εξέδρας με τους προκλητικούς της πανηγυρισμούς.

Η Γιούλια Πουτιντσέβα έγινε ξανά θέμα των ημερών για τους φίλους του τένις. Η Καζάκα τενίστρια κέρδισε τη Ζεϊνέπ Σονμέζ με 2-1 σετ (3-6, 7-6, 3-6) στον τρίτο γύρο του Australian Open, αλλά οι πανηγυρισμοί της ήταν η είδηση της ημέρας. Οι Τούρκοι φίλαθλοι, που βρέθηκαν στο γήπεδο, δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους για την κατά πολλούς πιο μισητή τενίστρια, φωνάζοντας και γιουχάροντας τη, όμως εκείνη συνέχισε ακάθεκτη.

Μάλιστα, στο τέλος του τελευταίου σετ έβαλε το χέρι στο αυτί σε μια χειρονομία που εν μέσω πλην σαφως μεταφράζεται ως «δεν σας ακούω», και η εξέδρα ξεσπάσε. Φυσικά, η Πουτιντσέβα δεν σταμάτησε εκεί, αφού ήθελε να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά και στάθηκε μπροστά στο κοινό, έστειλε φιλιά και χαιρέτησε την αντίπαλό της.

Αξίζει να αναφέρουμε πως στην Ελλάδα έγινε γνωστή για τη διαμάχη της με τη Σάκκαρη, όταν η Καζάκα αρνήθηκε ακόμα και να κοιτάξει τη Σάκκαρη στα μάτια στη χειραψία, προκαλώντας την έκρηξη της Ελληνίδας τενίστριας.

