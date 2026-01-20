Γιατί η Πουτίντσεβα είναι η πιο μισητή τενίστρια: Οι χειρονομίες, η προσβολή του ball girl και η κόντρα με τη Σάκκαρη

Η Γιούλια Πουτίντσεβα έχει καταφέρει να χτίσει τη φήμη της πιο μισητής τενίστριας αυτή τη στιγμή και μονοπωλεί το ενδιαφέρον στα social media για τη συμπεριφορά της εντός κι εκτός κορτ. Η ίδια πριν μέρες είχε προκαλέσει το κοινό στο Αυστραλιανό Όπεν, το οποίο ειρωεύτηκε στους πανηγυρισμούς της, μία συμπεριφορά που δεν είναι καθόλου συνηθισμένη.

Στην Ελλάδα έγινε ιδιάιτερα γνωστή για τη διαμάχη της με τη Μαρία Σάκκαρη μετά το τέλος του μεταξύ τους αγώνα το καλοκαίρι. Η Καζάκα αρνήθηκε να κοιτάξει τη Σάκκαρη στα μάτια στη χειραψία, προκαλώντας την έκρηξη της Ελληνίδας τενίστριας, η οποία της είπε ξεκάθαρα «κανείς δεν σε συμπαθεί». Η ένταση κλιμακώθηκε με βρισιές εκατέρωθεν, ειρωνικές υποκλίσεις και τη Σάκκαρη να την ακολουθεί μέχρι τον πάγκο της, πριν επέμβει η διαιτητής.

Η απάντηση της Πουτίντσεβα ήρθε μέσω Instagram, όπου κατηγόρησε τη Σάκκαρη για υποκρισία, την αποκάλεσε εμμέσως «κλόουν» και προσπάθησε να δικαιολογήσει τη στάση της, αναρτώντας βίντεο με άλλες χειραψίες της Σάκκαρη. Ωστόσο, το συγκεκριμένο επεισόδιο δεν ήταν τίποτα μπροστά σε άλλα που είχαν προηγηθεί.

🤬 « Personne ne t’aime ! »



Vive altercation entre Maria Sakkari et Yulia Putintseva après la victoire de la Grecque à Bad Homburg. 😬pic.twitter.com/O7hRcIxjap June 22, 2025

Το ball girl και ο «πόλεμος» στον προπονητή της

Το 2023 στο US Open, η Πουτίντσεβα έγινε παγκοσμίως viral όταν αγνόησε επιδεικτικά ένα ball girl, αφήνοντας τις μπάλες να τη χτυπήσουν και να πέσουν στο έδαφος, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από το κοινό. Αν και η ίδια απολογήθηκε αργότερα, κάνοντας λόγο για συναισθηματική φόρτιση που την είχε κατακλύσει και δεν σκεφτόταν καθαρά, το περιστατικό έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Ugly moment in the Putintseva vs Paolini match at the US Open.



The ball girl tries tossing the ball and Yulia watches it bounce on the ground without moving.



So many ball kids look up to these athletes. Let's try to treat them kinder.



(via @MerThomp)pic.twitter.com/WaVzNcbb6R September 1, 2024

Η λίστα των αντιαθλητικών συμπεριφορών της περιλαμβάνει κι άλλα ξεσπάσματα όπως αυτό του 2017 όταν έβρισε χυδαία τον τότε προπονητή της Ρόμαν Κισλιάνσκι μετά τη συντριβή της από την Αλιζέ Κορνέ. Η Πουτίντσεβα ξέσπασε απευθύνοντας βαριές προσβολές προς το πρόσωπό του, αμφισβητώντας τη στήριξή του, ενώ κατέστρεψε και τη ρακέτα της.

Η σύγκρουση με τους διαιτητές και οι χειρονομίες προς το κοινό

Η Πουτίντσεβα έχει συγκρουστεί με διαιτητές, αρνούμενη να κάνει χειραψίες μαζί τους, έχει προκαλέσει επανειλημμένα το κοινό υψώνοντας το μεσαίο δάχτυλό της, ενώ έχει δεχθεί σφοδρή κριτική από κορυφαίες παίκτριες όπως η Ίγκα Σβιόντεκ και η Βικτόρια Αζαρένκα, με την τελευταία μάλιστα να δηλώνει ότι «χρειάζεται ψυχολόγο και ψυχίατρο»! Ακόμα και οι χειραψίες της έχουν γίνει θέμα, με τη Μπαρμπόρα Στρίτσοβα να καταγγέλλει ότι την είχε αγνοήσει και ότι σε άλλη περίπτωση είχε βάλει υπερβολική δύναμη, σε μία συμπεριφορά σχεδόν εκδικητική μετά από ήττα της.

Completamente desatada 🫢



Los polémicos gestos de Putintseva, que se pone a bailar y a cantar "Vamos a la playa" tras ganar a Haddad Maia #AO26 pic.twitter.com/Oh8OmGBiN5 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 18, 2026

Η ίδια αυτοχαρακτηρίζεται ως «gangster στο κορτ και άγγελος εκτός», παραδεχόμενη ότι έχει ένα... εκρηκτικό ταπεραμέντο, όμως μέχρι στιγμής έχει παγιωθεί για εκείνη η εικόνα μιας αθλήτριας που δεν ξέρει να χάνει και προκαλεί περισσότερο για τη συμπεριφορά της παρά για το ταλέντο της.

