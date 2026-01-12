Η Μάρτα Κόστιουκ αντιμετώπισε την Αρίνα Σαμπαλένκα στον τελικό του Μπρισμπέιν WTA 500 και για ακόμη μια φορά επέλεξε να μην δώσει το χέρι της στη νικήτρια, ακολουθώντας μια προσωπική στάση που διατηρεί από τότε που άρχισε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Όπως έχει εξηγήσει και στο παρελθόν, η απόφασή της δεν αφορά προσωπική αντιπάθεια προς τους Ρώσους ή Λευκορώσους αθλητές, αλλά αποτελεί μία μορφή διαμαρτυρίας ενάντια στον πόλεμο και την εισβολή στη χώρα της. Μετά τον αγώνα της Κυριακής, η ίδια πήρε το λόγο και μίλησε ανοιχτά για την καθημερινότητα των Ουκρανών, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Θέλω να πω μερικά λόγια για την Ουκρανία. Παίζω κάθε μέρα με βαριά καρδιά. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που αυτή τη στιγμή δεν έχουν ρεύμα ή ζεστό νερό. Έξω έχει -20 βαθμούς Κελσίου. Είναι πολύ επώδυνο να ζεις αυτή την πραγματικότητα κάθε μέρα. Η αδερφή μου κοιμάται κάτω από τρεος κουβέρτες επειδή κάνει τόσο κρύο στο σπίτι. Ήμουν πολύ συγκινημένη και χαρούμενη που είδα τόσες πολλές ουκρανικές σημαίες αυτή την εβδομάδα».

Παρά το ότι η Κόστιουκ αρνήθηκε να της δώσει το χέρι της, η Σαμπαλένκα τόνισε ότι κατανοεί τη θέση της Ουκρανής τενίστριας κι επανέλαβε ότι οι αθλητές από Ρωσία ή Λευκορωσία δεν υποστηρίζουν αυτόν τον πόλεμο. Στην ομιλία της μετά τον τελικό, ξεκίνησε αφιερώνοντας μερικά καλά λόγια στην αντίπαλό της, λέγοντας:

«Πρώτα απ’ όλα, θέλω να συγχαρώ τη Μάρτα και την ομάδα της για αυτή την απίστευτη αρχή που έκαναν στη σεζόν. Της εύχομαι τα καλύτερα. Ελπίζω να συναντηθούμε ξανά πολλές φορές σε τελικούς για να παίξουμε καλό τένις».