Η Σαμπαλένκα αποκαλύπτει τα κιλά που παίρνει σε μόλις δύο εβδομάδες διακοπών

Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν κρύβει τίποτα. Όταν τελειώνει η σεζόν, παίρνει δύο εβδομάδες για να ξεκουραστεί, και δεν αγγίζει ρακέτα ούτε για... δείγμα. «Κανονικά παίρνω δύο εβδομάδες διάλειμμα και μετά επιστρέφω στις προπονήσεις. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο εβδομάδων δεν κάνω απολύτως τίποτα γυμναστική και επιστρέφω με έξι κιλά παραπάνω», παραδέχεται η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο.

Κι όμως, η ίδια δεν αγχώνεται όπως ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου: «Ξέρω πώς λειτουργεί το μυαλό μου. Μετά θα γυμναστώ και θα τα χάσω γρήγορα. Είναι σημαντικό να ξεκουράζομαι αυτές τις δύο εβδομάδες. Ναι, πήγα στο γυμναστήριο, αλλά μόνο για περπάτημα στον διάδρομο. Τένις δεν έπαιξα καθόλου».

Το διάλειμμα τελείωσε με μια ακόμα νίκη, στον τελικό του Μπρισμπέιν επικράτησε της Μάρτα Κόστγιουκ με 6-4, 6-3. Το τουρνουά είχε και ένταση, αφού η Ουκρανή αντίπαλός της επέλεξε να μην τη χαιρετήσει, υπενθυμίζοντας την τραγική κατάσταση στην πατρίδα της:«Παίζω κάθε μέρα με πόνο στην καρδιά», είπε η Κόστγιουκ, μιλώντας για τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειές τους.