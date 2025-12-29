Η χαμένη ουσία του Battle of the Sexes

Στις 28 Δεκεμβρίου 2025, το Ντουμπάι φιλοξένησε την πολυδιαφημισμένη αναμέτρηση «Battle of the Sexes» ανάμεσα στον Νικ Κύργιο και την Αρίνα Σαμπαλένκα, σε έναν αγώνα τένις που, παρά την εμπορική του απήχηση, προκάλεσε αντιδράσεις για τον χαρακτήρα του.

Ο Αυστραλός τενίστας, ο οποίος αυτήν την στιγμή βρίσκεται στο νούμερο 671 της παγκόσμιας κατάταξης και είχε αγωνιστεί μόλις μία φορά σε επίσημο επίπεδο από το τέλος του 2022, επικράτησε της κορυφαίας αθλήτριας στον κόσμο με 6-3, 6-3. Παρά τη νίκη του, η φυσική κατάσταση του Κύργιου φάνηκε να υστερεί, καθώς ήδη από το πέμπτο γκέιμ παρουσίαζε έντονη εφίδρωση και δύσπνοια, ενώ στο ματς-πόιντ αναγκάστηκε να εξαντλήσει το τάιμ-άουτ των 60 δευτερολέπτων για να ανακτήσει τις δυνάμεις του.

Η αναμέτρηση διεξήχθη με τροποποιημένους κανόνες που επηρέασαν άμεσα την εξέλιξη του παιχνιδιού. Η πλευρά του γηπέδου της Σαμπαλένκα ήταν κατά 9% μικρότερη, ωστόσο αυτό το πλεονέκτημα “εξανεμίστηκε” από τον κανόνα του μονού σερβίς. Η έλλειψη δεύτερης προσπάθειας ευνόησε σαφώς το ισχυρό σερβίς του Κύργιου, ενώ η Σαμπαλένκα βρέθηκε συχνά σε μειονεκτική θέση.

Το γεγονός περιγράφηκε από μερίδα του διεθνούς τύπου ως ένα «επικοινωνιακό τσίρκο» που στόχευε στο κοινό του TikTok, γεμάτο με στοιχεία που ξένισαν τους λάτρεις του αθλήματος. Η Σαμπαλένκα έκανε την είσοδό της στην αρένα από την κορυφή των κερκίδων φορώντας ένα αστραφτερό παλτό, ενώ κατά τη διάρκεια ενός τάιμ-άουτ στο δεύτερο σετ χόρεψε στους ρυθμούς του «Macarena». Από την άλλη ο Κύργιος έφτασε στην αρένα πάνω σε μία καμήλα.

How Sabalenka, wta no.1 btw dances after tarnishing the whole legacy set by generations of women in tennis by agreeing to participate in this circus...I hope she's ashamed, cuz I sure am

..hope she goes slamless in 2026. pic.twitter.com/YajnXrvmnV — MariahSal🩹 (@mariahSal_99) December 28, 2025

Η ροή του αγώνα διακόπηκε από τον εκφωνητή του σταδίου για να ανακοινωθεί η είσοδος των παλαιμάχων αστέρων του ποδοσφαίρου, του Ρονάλντο και του Κακά, ενώ στην κερκίδα βρισκόταν και ο Πίτερ Κράουτς. Επιπλέον, υπήρξαν στιγμές όπου ο εκφωνητής πετούσε μπαλάκια του τένις μέσα από τσάντες του επώνυμου οίκου Ralph Lauren, ενισχύοντας την αίσθηση του εμπορικού σόου. Μάλιστα, το BBC απολογήθηκε τρεις φορές κατά τη διάρκεια της μετάδοσης για την απώλεια της εικόνας.

Στις δηλώσεις τους μετά τον αγώνα, οι δύο αθλητές εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι. Ο Κύργιος χαρακτήρισε τη Σαμπαλένκα «τρομερή ανταγωνίστρια» και δήλωσε συγκινημένος που κατάφερε να επιστρέψει στο γήπεδο, ενώ η Σαμπαλένκα σημείωσε ότι η αναμέτρηση ήταν μια καλή προπόνηση για τη φυσική της κατάσταση λόγω της ταχύτητας του παιχνιδιού με αντίπαλο έναν άνδρα.

The Battle of the Sexes went down exactly as anyone with a modicum of common sense knew it would pic.twitter.com/9CBQ8E8Mea — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) December 28, 2025

Παρά την αισιοδοξία των παικτών για μια μελλοντική ρεβάνς, η κριτική παρέμεινε σκληρή αφού οι συγκρίσεις με την ιστορική αναμέτρηση της Μπίλι Τζιν Κινγκ και του Μπόμπι Ριγκς το 1973 ήταν αναπόφευκτες αλλά και απογοητευτικές για τους περισσότερους. Εκείνη η νίκη της Μπίλι Τζιν Κινγκ επί του Ριγκς θεωρείται ορόσημο για την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα μεταξύ των φύλων αλλά και για το τένις γυναικών συγκεκριμένα, ενώ ο αγώνας του Ντουμπάι επικρίθηκε ως μια κυνική προσπάθεια για τηλεθέαση.

Η νίκη του Κύργιου επί της Σαμπαλένκα δεν αποδεικνύει τίποτα δεν γνωρίζαμε ήδη, αντιθέτως δημιουργεί εύφορες συνθήκες για (ακόμη) πιο έντονο, αρνητικό σχολιασμό προς τον γυναικείο αθλητισμό με το γνωστό, πλέον, πρόσχημα πως δεν προσφέρει αρκετό θέαμα.

Τελικά, υπήρχε λόγος να γίνει ένας τέτοιος αγώνας το 2025;