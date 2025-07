Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδία, με θύμα τη 25χρονη τενίστρια Ράντικα Γιαντάβ, η οποία φέρεται να δολοφονήθηκε από τον ίδιο της τον πατέρα, μετά από έντονη διαφωνία που σχετιζόταν με την επαγγελματική της δραστηριότητα.

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Γκουρουγκράμ, όπου η νεαρή αθλήτρια διέμενε με την οικογένειά της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πατέρας της, διαφωνούσε με τη λειτουργία της τενιστικής ακαδημίας που είχε δημιουργήσει η Ράντικα και εκφράζονταν αρνητικά απέναντι στο γεγονός ότι εκείνη συντηρούσε οικονομικά την οικογένεια.

Όπως ανέφερε αστυνομικός της περιοχής στην εφημερίδα «The Indian Express», ο πατέρας της ήταν ιδιαίτερα ενοχλημένος από τα σχόλια των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι του τόνιζαν συνεχώς πως «ζει από τα λεφτά της κόρης του». Το γεγονός αυτό φαίνεται πως επιβάρυνε την ψυχολογική του κατάσταση, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε αυτήν την ακραία πράξη...

Content warning: This post references violence, domestic conflict, and mental health issues.



25-year-old tennis player Radhika Yadav was shot dead by her father in Gurugram, India.



Police say he confessed, citing anger over her running a local tennis academy.



