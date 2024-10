Την ύψιστη τιμή για έναν αθλητή αναμένεται να βιώσει η Μαρία Σαράποβα, η οποία όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Πέμπτης (24/10), θα μπει στο Hall of Fame του τένις.

Welcome to the club, @MariaSharapova 👋 🏆 36 titles (including 5 majors) 🔝 former World No.1 📈 spent 408 weeks in the Top 5 🌟 is 1 of only 10 women all-time to achieve a career singles Grand Slam Sharapova & Bryan brothers headline the 2025 Tennis Hall of Fame class!

Τέσσερα χρόνια μετά την απόσυρσή της λόγω τραυματισμών, η Μαρία Σαράποβα, θα ενταχθεί στο Hall of Fame του αθλήματος που... υπηρέτησε τόσα χρόνια και μέσω αυτού προσέφερε εξαιρετικές στιγμές στο κοινό.

Η κάτοχος πέντε Grand Slam και η μία εκ των δέκα τενιστριών που συμπλήρωσε το Career Grand Slam είναι προγραμματισμένο να τιμηθεί το τριήμερο 21 με 23 Αυγούστου στο Νιούπορτ, όπου θα γίνει και επίσημα η ένταξή της στο Hall of Fame μαζί με τ' αδέρφια Μπράιαν.

Η Ρωσίδα πρώην τενίστρια, πέρα από το ότι έχει ανέβει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, έχει κατακτήσει 36 τίτλους στην καριέρας της, αποτελώντας ένα... εκρηκτικό αντίπαλο δίδυμο εντός των courts με την Σερένα Γουίλιαμς.

Όπως ήταν λογικό η Ρωσίδα δέχθηκε με τεράστια χαρά την απόφαση του Διεθνούς Hall of Fame, κάτι το οποίο έκανε ξεκάθαρο μέσω ανάρτησής της στον προσωπικό της λογαριασμό στο X.

«Είμαι απίστευτα ευγνώμων που έλαβα αυτή την τιμή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Hall of Fame και όλους όσους με ψήφισαν. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η αναγνώριση αποτελεί μία τόσο όμορφη υπενθύμιση για το πόσο βαθιά εκτίμηση τρέφω για τους θαυμαστές μου. Κάθε ένας από εσάς με έκανε να φτάσω στα... αστέρια και να δω τι έχουμε πετύχει μαζί. Σας ευχαριστώ».

Incredibly grateful to receive this honor. 🤍 A big thank you to The Hall of Fame, and to all the voters. Most importantly, this recognition is such a beautiful reminder of the deep appreciation I have for my fans. Each one of you made me reach for the stars ✨ and look at what… https://t.co/vRNp0JqR77