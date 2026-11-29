Η Χριστίνα Γκέντζου με τις «χρυσές» επιτυχίες της μέσα στο 2026 έφθασε σε μια ύψιστη τιμή, καθώς αναδείχθηκε κορυφαία αθλήτρια παρα-ταεκβοντό στον κόσμο για το 2026 στα World Taekwondo Gala Awards!

Η σχετική ετήσια εκδήλωση έγινε στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αστάνα και η είκοσι ενός ετών Ελληνίδα, ήταν ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα.

Τα χρυσά μετάλλια, κατά σειρά, στα γκραν πρι της Ρώμης και στο Μούτζου, της Νότιας Κορέας, πόλη στην οποία επέστρεψε πριν από μερικές μέρες κι έγινε πρωταθλήτρια κόσμου, ήταν οι μεγάλες στιγμές για τη Χριστίνα Γκέντζου μέσα στη χρονιά κι έφεραν αυτό το ξεχωριστό βραβείο.

Η Γκέντζου τον Αύγουστο του 2004 έγραψε ιστορία, όταν κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο έγινε η πρώτη που ανέβηκε σε βάθρο παρα-Ολυμπιακών Αγώνων στο ταεκβοντό.