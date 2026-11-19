H Τζούλι Γουίνδσορ βλέπει τον κόσμο από τα τρία πόδια και τις εννέα ίντσες, δηλαδή από τα 114,3 εκατοστά, όμως αυτό δεν την εμποδίζει να κυνηγά και να κατακτά στόχους.

Η 39χρονη Αμερικανίδα, μητέρα δύο παιδιών, στις 7 Νοεμβρίου έτρεξε και τερμάτισε τον μαραθώνιο της Ινδιανάπολης σε 3ώρ.42:00, πετυχαίνοντας και ρεκόρ ΗΠΑ στη κατηγορία Τ40 para, που αφορά αθλητές κι αθλήτριες με κοντό ανάστημα.

«Οι περισσότεροι δρομείς μπορούν να δουν τι υπάρχει μπροστά τους, να δουν πέρα ​​από τους ώμους και όλα τα κεφάλια, για μένα το οπτικό μου πεδίο είναι εκατοντάδες γλουτοί, δεν είναι και η καλύτερη έμπνευση» δήλωσε με χιούμορ η μαραθωνοδρόμος-νάνος.

H Γουίνδσορ γεννήθηκε με μια εξαιρετικά σπάνια μορφή νανισμού που ονομάζεται ακρομεσομελική δυσπλασία. «Είναι τόσο σπάνια, που εμφανίζεται μία στο εκατομμύριο», εξήγησε ο Γουίνδσορ, η οποία εργάζεται ως βοηθός ιατρού.

Η πρώτη απόπειρα στον αιματοβαμμένο μαραθώνιο της Βοστόνης

Από μικρή ηλικία άρχισε να ασχολείται με τον στίβο και να τρέχει αποστάσεις μέχρι τα 800μ. Όμως σε ηλικία 20 ετών αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στον μαραθώνιο, έχοντας ένα όνειρο, να γίνει η πρώτη γυναίκα με νανισμό που θα τερμάτιζε στον περίφημο μαραθώνιο της Βοστόνης.

Η πρώτη της απόπειρα έγινε το 2013, όμως καθώς πλησίαζε προς το τέλος του αγώνα της αναγκάστηκε να σταματήσει εξ αιτίας της τρομοκρατικής επίθεσης με την έκρηξη δύο βομβών στο σημείο τερματισμού, που είχε σαν αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 183 να τραυματιστούν.

Το όνειρό της εκπληρώθηκε τον επόμενο χρόνο στη Βοστόνη, όταν τερμάτισε σε 4ώρ.43:26. Για μια δεκαετία δεν έτρεξε, καθώς μεγάλωσε δύο παιδιά και επικεντρώθηκε στην οικογένειά της.

Όμως το μικρόβιο είχε μείνει, το 2025 πήρε μέρος στον μαραθώνιο στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, όπου σημείωσε ατομικό ρεκόρ με 4ώρ.09:51, μια επίδοση που βελτίωσε φέτος τον Απρίλιο στην αγαπημένη της Βοστόνη με 3ώρ.49:42.

What are the odds of this? I filmed my girlfriend Cate running the Boston Marathon in April, and then again at Indianapolis a few weeks ago. Somehow, the exact same woman was running right next to her in BOTH videos. Turns out it was Juli Windsor! Cate has since connected with Juli on Instagram, and she seems like such a genuinely awesome person. Now she’s making headlines for breaking her own American record with a 3:42 marathon at Indy. Such a cool coincidence, and so happy to see Juli getting this recognition! — Hank (@HankFrank) November 18, 2026

207 βήματα ανά λεπτό και παπούτσι Νο.13

Το ύψος της, που είναι σχεδόν όσο ενός εξάχρονου παιδιού, δημιουργεί και διαφορετικά δεδομένα την ώρα του αγώνα για την Γουίνδσορ.

Για να καταλάβετε, ένας μέσος δρομέας τρέχει με ρυθμό 180 βημάτων ανά λεπτό. Η Γουίνδσορ κατά μέρο όρο κάνει 207 βήματα ανά λεπτό. Φορά παπούτσι Νο.13, μόνο που δεν είναι εύκολο να βρει τα κατάλληλα για μαραθώνιο.

Για την ασφάλειά της επιλέγει κυρίως να τρέχει στη δεξιά ή στην αριστερά πλευρά του δρόμου για να βελτιώσει την ορατότητά της και να αποφύγει να σκοντάψει, αλλά και να προσπερνά με μεγαλύτερη άνεση άλλους δρομείς.

Σε μεγάλους σε συμμετοχή μαραθώνιους, όπως αυτός της Βοστόνης, επιλέγεται να πάρει εκκίνηση λίγα λεπτά πριν, έτσι ώστε το πλήθος να είναι πιο αραιό, όταν την πλησιάσει.

Πηγή: runnersworld

Photo: MarathonFoto