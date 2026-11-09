Κοκκόρου στο GWomen: «Eίναι καλό να κάνουμε όνειρα γιατί γίνονται πραγματικότητα»

Υπάρχουν αγώνες που δεν μετριούνται μόνο με το χρονόμετρο. Είναι εκείνες οι στιγμές που βλέπεις την προσπάθεια τόσων χρόνων να παίρνει μορφή, που περνάς τη γραμμή του τερματισμού και δυσκολεύεσαι να περιγράψεις όσα νιώθεις. Για τη Νάνσυ Κοκκορού, ο Μαραθώνιος της Αθήνας ήταν ακριβώς μια τέτοια στιγμή.

Η 24χρονη κελευστής του Πολεμικού Ναυτικού και αθλήτρια του ΣΑΠΚ Νεάπολης έκανε το ντεμπούτο της στην απόσταση και το συνδύασε με μια απίθανη επίδοση. Τερμάτισε σε 2:36:38, κατεβάζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ της απόστασης που κρατούσε η Μαρία Πολύζου και ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της λίστας με τις ταχύτερες Ελληνίδες μαραθωνοδρόμους όλων των εποχών. Και πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε στην έκτη θέση της συνολικής λίστας των κορυφαίων επιδόσεων.

Και όλα αυτά στον πρώτο της μαραθώνιο! Μετά τον τερματισμό, μίλησε στο GWomen για την απίστευτη εμπειρία, τη συγκίνηση μέσα στο Καλλιμάρμαρο και τη διαδρομή που την έφερε μέχρι εδώ.

Η Νάνσυ Κοκκορού στο GWomen

Στα χέρια σου έχεις σημειωμένα τα περάσματα της διαδρομής. Τι ακριβώς είναι;: «Αυτά όλα είναι τα περάσματα που έπρεπε να κάνω ανά πεντάρι. Τα έχω γράψει, γιατί τα χιλιόμετρα είναι πάρα πολλά και δεν μπορούσα να τα θυμάμαι απ' έξω. Είχαμε κάνει ένα πλάνο με τον προπονητή μου για 2:38:31 συγκεκριμένα. Η αλήθεια είναι ότι πήγα δύο λεπτά γρηγορότερα. Το πλάνο ήταν ρεαλιστικό θεωρώ, ήταν σίγουρα μέσα στις δυνατότητές μου και αν ένιωθα καλά, όπως και συνέβη, μπορούσα να πάω και πιο γρήγορα».

Πώς ένιωσες μέσα στην κούρσα; Τι σου έμεινε περισσότερο από αυτή την εμπειρία;: «Παιδιά, το vibe ήταν απίστευτο όσο πλησιάζαμε στην Αθήνα. Η συγκίνηση ήταν όλο και μεγαλύτερη. Το να τερματίσεις μέσα στο Καλλιμάρμαρο είναι κάτι ξεχωριστό. Πέρυσι, τέτοια εποχή ακριβώς την ίδια μέρα, είχα πει ότι κάποια στιγμή θα τερματίσω τον Μαραθώνιο της Αθήνας. Eίμαι πολύ συγκινημένη και χαρούμενη, κι ας βγήκα δεύτερη, δεν με πειράζει. Δεν το περίμενα, ήξερα ότι είμαι καλά, είχε φανεί στους τελευταίους αγώνες, αλλά είναι αλλιώς να βγαίνει ο κόπος όλων αυτών των χρόνων».

«Δεν πιστεύω ότι είναι μόνο η προετοιμασία των τελευταίων μηνών για αυτόν τον αγώνα. Είναι όλα αυτά που έχω κάνει τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι λίγο πιο επαγγελματικά, αν μπορώ να το πω έτσι. Γιατί όλοι γνωρίζουν ότι είμαι στρατιωτικός και είναι δύσκολες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προπονούμαστε. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη».

Αν έπρεπε να περιγράψεις με λίγα λόγια όσα έζησες σήμερα, τι θα έλεγες;: «Τα συναισθήματα μερικές φορές δεν μπορούν να περιγραφούν. Αλλά μερικές φορές είναι καλό να κάνουμε όνειρα, γιατί πιστεύω ότι κάποια στιγμή τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα».