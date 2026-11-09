Μαρινάκου στο GWomen: «Ό,τι είναι να πω, το δείχνω μέσα στον στίβο»

Έξι χρόνια, έξι συνεχόμενες νίκες. Η Αναστασία Μαρινάκου απέδειξε για ακόμη μία φορά πως τα 10 χλμ. του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας έχουν το δικό της όνομα. Σε μια συγκλονιστική κούρσα, η Ελληνίδα αθλήτρια τερμάτισε πρώτη για έκτη διαδοχική χρονιά, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια σεζόν που μόνο εύκολη δεν ήταν.

Πίσω από τη νέα της επιτυχία κρύβεται μεγάλη προσπάθεια, καθώς ένας τραυματισμός την κράτησε πίσω, ενώ χρειάστηκε να διαχειριστεί και το διαδικτυακό bullying που δέχτηκε το όνομά της. Η ίδια μετά τον τερματισμό της, μίλησε στο μικρόφωνο του Gwomen και δεν έκρυψε ούτε τη συγκίνησή της ούτε όσα πέρασε μέχρι να φτάσει ξανά στην κορυφή.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη για τον εαυτό μου»

Η Αναστασία Μαρινάκου στάθηκε αρχικά στη δύσκολη χρονιά που προηγήθηκε, εξηγώντας πως ο τραυματισμός της δεν της επέτρεψε να έχει την προετοιμασία που θα ήθελε.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου, γιατί πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Δυστυχώς, είχα έναν τραυματισμό που με ταλαιπωρούσε και την προηγούμενη χρονιά. Οπότε πάλι δεν είχα μια ολοκληρωμένη χρονιά, δεν μπόρεσα να τρέξω το καλοκαίρι. Είχα πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα για να επανέλθω, να γίνει καλά το πόδι, αλλά και να επιστρέψω σε καλή κατάσταση, ώστε να έχω μια πολύ καλή παρουσία σε αυτόν τον αγώνα».

Η Μαρινάκου αναφέρθηκε και στο διαδικτυακό bullying που δέχτηκε, αποκαλύπτοντας πως ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την ίδια, ειδικά μετά από τόσα χρόνια παρουσίας στον χώρο του στίβου.

«Φέτος ήταν μια περίεργη χρονιά, γιατί δημιουργήθηκε και ένα διαδικτυακό bullying προς το όνομά μου και με τον Μαραθώνιο της Αθήνας. Οπότε, εκτός από τον τραυματισμό, έπρεπε να διαχειριστώ και όλα αυτά. Σήμερα νομίζω ότι θα στεναχώρησα κάποιους που ξαναβγήκα πρώτη, αλλά δεν πειράζει, καλή καρδιά. Είμαι χαρούμενη, συνεχίζω δυναμικά. Πραγματικά προσπαθώ πάρα πολύ για αυτό το αποτέλεσμα και αφιερώνω ό,τι έχω. Εύχομαι να συνεχίσω έτσι. Στόχος της χρονιάς είναι να παραμείνω υγιής και μεγάλος στόχος είναι το καλοκαίρι».

Όταν ρωτήθηκε για το πώς διαχειρίστηκε όσα συνέβησαν στα social media, η Αναστασία Μαρινάκου παραδέχτηκε πως αρχικά σοκαρίστηκε, ωστόσο η στήριξη των δικών της ανθρώπων τη βοήθησε να προχωρήσει.

«Στην αρχή είχα πάθει σοκ, γιατί δεν μου έχει ξανατύχει κάτι παρόμοιο και είμαι πάρα πολλά χρόνια στον χώρο. Δεν είναι ότι ξαφνικά εμφανίστηκα τώρα. Επίσης, πριν από τον Μαραθώνιο της Αθήνας είχα κάνει και πανελλήνιο ρεκόρ και ξαφνικά έβλεπα να παίζεται το όνομά μου στο διαδίκτυο. Η πρώτη στιγμή ήταν ένα σοκ και προσπαθώ να το διαχειριστώ, αλλά ευτυχώς έχω τους δικούς μου ανθρώπους. Ξέρω ποια είμαι, οπότε δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ό,τι είναι να δείξω, το δείχνω μέσα στον στίβο».