«Έφυγε» από τη ζωή στα 34 της η Ιρλανδή πρωταθλήτρια Ευρώπης, Κιάρα Μαγκίν

Στο πένθος βυθίστηκε από το πρωί της Κυριακής (01/11) ολόκληρος ο Ιρλανδικός αθλητισμός, μετά την ανακοίνωση του θανάτου της 34χρόνης δρομέα Κιάρα Μαγκίν, η οποία έχασε τη μάχη με τον καρκίνο.

«Στις 6:30 π.μ. σήμερα το πρωί, η Ciara έχασε τη μάχη της με τον καρκίνο περιτριγυρισμένη από τα αγαπημένα της πρόσωπα», ανέφερε η δήλωση που δημοσίευσε η οικεγένεια της στον λογαριασμό της αθλήτριας στο Instagram.

Μάλιστα, ο θάνατος της έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες αφότου παντρεύτηκε σε μία όμορφη τελετή στο Μπέλφαστ τον μακροχρόνιο σύντροφο της. Η ίδια διαγνώστηκε τον Ιούλιο του 2025 με καρκίνο στο εντέρου και πρόσφατα είχε αποκαλύψει πως θα ξεκινούσε δεύτερο γύρο χημειοθεραπειών, καθώς η ασθένεια της βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο.

Middle-distance runner Ciara Mageean, who won a European title and represented Ireland twice at the Olympics, has died aged 34. https://t.co/hw1rn6zJzK — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 1, 2026

Με καταγωγή από το Πόρταφερι της Βόρειας Ιρλανδίας, η Μαγκίν καθιερώθηκε ως μία από τις κορυφαίες δρομείς μεσαίων αποστάσεων της Ιρλανδίας, σημειώνοντας πολλά εθνικά ρεκόρ.

Αρχικά εκπροσώπησε την Ιρλανδία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016 και στους Αγώνες του Τόκιο το 2021, ενώ κατέχει και τα εθνικά ρεκόρ στα 800 μ. (1:58.51), στα 1000 μ. (2:31.06), στα 1500 μ. (3:55.87) και στο μίλι (4:14.58).

Το μεγαλύτερο αθλητικό της επίτευγμα ήρθε το 2024, όταν κατέκτησε τον τίτλο στα 1.500 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στη Ρώμη, ωστόσο ένας τραυματισμός στον αχίλλειο τένοντα την εμπόδισε να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού εκείνο το έτος.

Η Μαγκίν παρέμεινε αξιοσημείωτα θετική καθ' όλη τη διάρκεια της ασθένειάς της, λέγοντας ότι «συνέχιζε να βρίσκει τη χαρά στην καθημερινότητά της», καθώς ευχαρίστησε τους ανθρώπους για την υποστήριξή τους μετά τη διάγνωσή της.

