Η Ελισάβετ Πεσιρίδου ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την ενεργό δράση

Την απόφαση να ολοκληρώσει την αθλητική της καριέρα πήρε η Ελισάβετ Πεσιρίδου, ανήμερα των 34ων γενεθλίων της. Η τρίτη ταχύτερη Ελληνίδα όλων των εποχών στα 100 μ. με εμπόδια με 12.93 και πολυνίκης στο αγώνισμα με 20 νίκες σε ανοιχτό και κλειστό στίβο, κλείνει έναν κύκλο γεμάτο επιτυχίες, έχοντας συμμετάσχει σε όλες τις κορυφαίες διοργανώσεις.

Η σημαντικότερη διάκριση της καριέρας της ήταν η 6η θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2016 στο Άμστερνταμ, ενώ ξεχωρίζει και το χάλκινο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2022.

Η πορεία της ξεκίνησε στο Δημοτικό Στάδιο Κατερίνης, όπου από νωρίς κέρδισε την προσοχή των ανθρώπων του στίβου χάρη στις επιδόσεις της στα σπριντ και τα εμπόδια. Η τελευταία της συμμετοχή με την εθνική ομάδα ήταν το Ευρωπαικό Πρωτάθλημα κλειστού το 2025 στο Άπελντοορν. Η αθλήτρια αποτέλεσε για πολλά χρόνια μέλος της εθνικής ομάδας 4Χ100 μέτρα.

Συνοδοιπόρος στην αθλητική της διαδρομή ήταν η συντονίστρια του τομέα των σπριντ, Ιωάννα Σιώμου, με την οποία συνεργάστηκε από το 2012, όταν μετακόμισε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα.



Τα ατομικά της ρεκόρ

100 μ. εμπ. – 12.93 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, Πάτρα 18/6/16

60 μ. εμπ. – 8.04 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 19/2/17, ΣΕΦ

60 μ. – 7.50 Ημερίδα κλειστού Άγιος Κοσμάς, 7/2/2015



Οι διακρίσεις της

2025 32η πρ. 8.70 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντορν

2024 15η πρ. 4Χ100 μ. 44.23 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη

2024 28η 100 μ. εμπ. 13.32 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη

2024 34η 60 μ. εμπ. 8.28 Παγκόσμιο κλειστού, Γλασκόβη

2022 17η 13.19 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Μόναχο

2022 13η 44.58 4×100 μ. (Μιχαηλίδου, Πεσιρίδου, Αναστασίου, Σπανουδάκη) Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Μόναχο

2022 3η 13.23 100 μ. εμπ. Μεσογειακοί Αγώνες, Οράν

2021 Εγκατ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Τόκιο – τραυματίστηκε

2018 13η 100 μ. εμπ. ημ. 13.00, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Βερολίνο

2017 5η 60 μ. εμπ. ημ. 8.10 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Βελιγράδι

2016 6η 100 μ. εμπ. 13.05 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Άμστερνταμ

2016 33η 100 μ. εμπ. 13.10 πρ. Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο ντε Τζανέιρο



*Τα στατιστικά στοιχεία αντλήθηκαν από τον ΣΕΓΑΣ