Γκούσιν στο GWomen: «Είμαι παρούσα ακόμη σε μία κακή χρονιά για μένα, ξεχνάμε να τα εκτιμάμε αυτά»

Δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του ύψους η Τατιάνα Γκούσιν, που αγωνίστηκε στον προκριματικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου στο Τόκιο.

Η αθλήτρια της Ιωάννας Σιώμου ολοκλήρωσε τον αγώνα της στο 1.83μ, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει την παρουσία της στη διοργάνωση. Μετά το τέλος του αγώνα, η Γκούσιν δεν έκρυψε την ανακούφιση αλλά και τη συγκίνησή της για το κλείσιμο μιας δύσκολης σεζόν:

«Πάει η σεζόν, τελείωσε! Δεν το πιστεύω. Μία από τις πιο μεγάλες σεζόν που έχω κάνει από τον Απρίλη μέχρι τώρα. Θα ήταν πιο ωραία αν είχα περάσει το 1.88μ. Αλλά είναι ΟΚ, γιατί ένιωθα ότι για εκείνο το κορμί είμαι 1.88μ, με πολύ μεγάλη προσπάθεια 1.92μ, έτσι όπως ήμουνα σήμερα».

Η ίδια στάθηκε στις δυσκολίες της χρονιάς, αλλά και στην ενέργεια που παίρνει για τη συνέχεια: «Mπήκα απότομα στα Diamond League φέτος, ήμουν από πολύ βαριά προετοιμασία οπότε δεν ξεκίνησα καλά, αλλά μετά λύθηκε το σώμα μου. Μετά είχα κάποια μικρόθεματάκια και ξανά έπεσα. Αλλά θεωρώ ότι εδώ που είμαι τώρα, μπήκα, πήρα πολλή ενέργεια και δύναμη για την επόμενη χρονιά».

Παρά την απογοήτευση για το αποτέλεσμα, δεν παρέλειψε να τονίσει πως έδωσε ό,τι είχε: «Δεν βγήκε το αποτέλεσμα που ήθελα σήμερα, αλλά δεν μπορούσα παραπάνω. Ήρθα και τα έδωσα όλα. Και ξέρω ότι δεν είναι αρκετό, σχολιάστε, πείτε ό,τι θέλετε. Αυτό είχα να δώσω σήμερα. Σα να μην το εκτιμάω αυτό, είμαστε greedy και είμαι κι εγώ greedy. Θέλω να είμαι στην οχτάδα, θέλω να είμαι στην δεκάδα».

Συγκινημένη, ευχαρίστησε όσους τη στηρίζουν, υπογραμμίζοντας ότι παρ’ όλες τις δυσκολίες θα επιστρέψει πιο δυνατή: «Είμαι στις 30 καλύτερες του κόσμου, είμαι εδώ σε μια πολύ κακή χρονιά για εμένα. Πάλι είμαι εδώ παρούσα, οπότε θα πω ένα ευχαριστώ σε εμένα, στην Ιώνα και στην ομάδα που είναι από πίσω, στη μανούλα μου. Σε όλους τους ανθρώπους που με στηρίζουν. Είμαι εδώ, οπότε του χρόνου πήρα αυτό. Πήρα αυτή την αύρα, τη δύναμη για να έρθω το χρόνο πιο δυνατή».

Τέλος, μίλησε για την ιδιαίτερη σημασία του να αγωνίζεται στο στάδιο των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο: «Το σκεφτόμουν. Καθόμουν και λέω... Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ το 2016 και το 2021 με το Τόκιο, που πέρασα πολύ άσχημα χάνοντας τις διοργανώσεις από τραυματισμό. Και τώρα μπήκα και το ένιωσα. Και το είδα τόσο γεμάτο το γήπεδο. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Σου δίνει ενέργεια και δύναμη και την πήρα».

Δείτε τις δηλώσεις της Τατιάνας Γκούσιν στο GWomen