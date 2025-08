Σοκ με την Σα'Κάρι Ρίτσαρντσον: Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του συντρόφου της

Η Σα'Κάρι Ρίτσαρντσον βρέθηκε στο επίκεντρο εξαιτίας ενός σοβαρού περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας. Η 25χρονη Αμερικανίδα σπρίντερ συνελήφθη την Κυριακή στο αεροδρόμιο του Σιατλ, κατηγορούμενη για επίθεση στον σύντροφό της και επίσης σπρίντερ, Κρίστιαν Κόουλμαν.

Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, οι αρχές ενημερώθηκαν από στέλεχος της Υπηρεσίας Ασφαλείας Μεταφορών για καβγά μεταξύ των δύο αθλητών. Στα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας φαίνεται η Ρίτσαρντσον να τραβάει απότομα το σακίδιο του Κόουλμαν, να του φράζει το δρόμο και να τον σπρώχνει πάνω σε μία κολώνα. Λίγο αργότερα, φέρεται να του πέταξε κι ένα αντικείμενο, πιθανόν ακουστικά, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία.

Η Ρίτσαρντσον κρατήθηκε προσωρινά στο σωφρονιστικό κέντρο «SCORE» στην Ουάσινγκτον και αφέθηκε ελεύθερη το μεσημέρι της Δευτέρας. Η ομοσπονδία στίβου των ΗΠΑ απέφυγε να σχολιάσει την υπόθεση, ενώ και ο εκπρόσωπος της αθλήτριας δεν απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

