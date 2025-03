Ο πρωταθλητισμός είναι στο... DNA της Λαρίσα Γιαπικίνο: Πήρε το «χρυσό» στο Άπελντοορν και ξεπέρασε τη μητέρα της

Η Λαρίσα Γιαπικίνο έγραψε τη δική της ιστορία στον ιταλικό στίβο κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο μήκος, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Άπελντοορν. Η 22χρονη αθλήτρια από τη Φλωρεντία δε βγήκε απλά πρώτη με 6.94μ, αλλά ξεπέρασε και την επίδοση της μητέρας της, Φιόνα Μέι, που είχε επίσης κερδίσει το «χρυσό» στο ίδιο αγώνισμα, 27 χρόνια πριν στη Βαλένθια!

Ήταν μια βραδιά γεμάτη ένταση, πάθος και συγκίνηση τόσο για την ίδια όσο και για τη μητέρα της, που παρακολουθούσε την προσπάθειά της από τις κερκίδες του «Omnisport Apeldoorn». Η Γιαπικίνο ξεκίνησε με 6.71μ., δείχνοντας από νωρίς πως ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, όμως το τρίτο της άλμα ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά και την έστειλε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου. Προσγειώθηκε στα 6.94μ. και αμέσως έτρεξε να αγκαλιάσει τη μητέρα της, με την τρυφερή αυτή στιγμή να γίνεται viral ως ένα από τα highlights της διοργάνωσης.

Like mother, like daughter 🥹💕



Fiona May embracing her daughter Larissa Iapichino after winning European Indoor gold in the long jump 27 years after she did!



🎥 @atleticaitalia #Apeldoorn2025 pic.twitter.com/5zM0lkhSnQ