Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, αν κανείς έλεγε πως μία γυναίκα μπορεί να τρέξει τον μαραθώνιο γρηγορότερα από 2 ώρες και 10 λεπτά, που αποτελούσε ένα μακρινό φράγμα, θα ακουγόταν σαν ένα πολύ φανταχτερό όνειρο. Σήμερα, όμως, οι αθλήτριες έχουν πιέσει τόσο πολύ τους εαυτούς τους και έχουν καταρρίψει όρια που ποτέ δεν μπορούσαν να διανοηθούν πως θα αγγίξουν. Η Ρουθ Τσεπνγκέτις είναι μία από αυτές τις γυναίκες.

Πριν από έναν χρόνο και μερικές μέρες, γράφαμε πως η Τίγκιστ Ασέφα από την Αιθιοπία έστειλε το παγκόσμιο ρεκόρ στη στρατόσφαιρα όταν είχε τερματίσει τον μαραθώνιο σε 2:11:53- μία επίδοση πέρα για πέρα τρομερή. Τώρα, η Κενυάτισσα Τσεπνγκέτις διέλυσε αυτό το μοναδικό ρεκόρ και το έκανε ακόμη πιο «διαστημικό», τερματίζοντας σε 2:09.56! Αξίζει να σημειώσουμε πως το πέρασμά της στα 21 χιλιόμετρα ήταν εντυπωσιακό, στα 1:04:16.

Στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, το περασμένο καλοκαίρι, η Σίφαν Χασάν αναδείχθηκε χρυσή Ολυμπιονίκης κάνοντας Ολυμπιακό ρεκόρ με τον εξαιρετικό χρόνο 2:22:55, που είναι 13 λεπτά και 1 δευτερόλεπτα πιο αργό από το νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

WORLD RECORD: In her third @BankofAmerica #ChicagoMarathon win, Ruth Chepngetich breaks the world record in an unofficial time of 2:09:57! Congratulations Ruth! pic.twitter.com/YJJP8j0oxQ