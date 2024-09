Τρέχοντας ξυπόλυτη στην Αγία Λουκία, η νέα ηρωίδα της χώρας Τζουλιέν Άλφρεντ

Ένα κράτος των περίπου 180.000 κατοίκων είδε τη σημαία του να υψώνεται στον ουρανό του Παρισιού, όταν η Τζουλιέν Άλφρεντ έκοψε πρώτη το νήμα στα 100μ γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και από εκείνη τη μέρα η Αγία Λουκία μπήκε στον χάρτη του παγκόσμιου στίβου, για πάντα.

Η Τζουλιέν Άλφρεντ ξύπνησε στις 5 το πρωί, την ημέρα του τελικού των 100 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες, νιώθοντας ότι χρειαζόταν λίγη επιπλέον έμπνευση. Η σπρίντερ της Αγίας Λουκίας άνοιξε το ημερολόγιό της και έγραψε τις λέξεις: «Julien Alfred, Olympic Champion» και έπειτα ανέβασε βίντεο με μερικές από τις Ολυμπιακές νίκες του θρυλικού Γιουσέιν Μπολτ.

«Φανταζόμουν τον εαυτό μου να περνάει τη γραμμή και να είναι χρυσή Ολυμπιονίκης», είπε λίγο αφού είχε κάνει κάνει πραγματικότητα το όραμά της. Το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο της Αγίας Λουκίας, αυτού του μικρού νησιού της Καραϊβικής, είχε την υπογραφή της Άλφρεντ. Το όνομά της είχε χαραχτεί στην ιστορία.

Καθώς η χαμογελαστή Άλφρεντ διέσχιζε τη γραμμή του τερματισμού, έσκισε το bib number της και άρχισε να δείχνει το όνομά της. Είναι ένα όνομα που έχει πλέον χαραχτεί στην ιστορία, αφού η 23χρονη έτρεξε το όγδοο ταχύτερο 100άρι γυναικών στην ιστορία (10.72).

History maker, record-setter, and #Paris2024 double medallist Julien Alfred excelled with her outstanding performances in the women’s 100m 🥇 and 200m 🥈 pic.twitter.com/UPDppb0SJS

«Σημαίνει πολλά για μένα. Σίγουρα ήξερα ότι ο κόσμος της Αγίας Λουκίας θα με παρακολουθούσε και θα ήλπιζε ότι θα μπορούσε να πάρει το πρώτο της Ολυμπιακό μετάλλιο μαζί μου», είπε και είχε δίκιο αφού ο τελικός της στάθηκε αφορμή για να μαζευτούν όλοι οι κάτοικοι του νησιού μπροστά σε γιγαντοοθόνες να την παρακολουθήσουν.

Η νίκη της Άλφρεντ είναι το αποκορύφωμα ενός ταξιδιού που, όπως είπε η ίδια, ξεκίνησε στην πρωτεύουσα της Αγίας Λουκίας, Κάστρις, με την ίδια να τρέχει ξυπόλητη με τη σχολική της στολή. Κέρδισε την προσοχή των δασκάλων του σχολείου της όταν άρχισε να κερδίζει τα αγόρια στις τάξεις της πρώτης και της δευτέρας δημοτικού και έπειτα όλα πήραν τον δρόμο τους. Ο πατέρας της καυχιόταν σε όλους πως η κόρη του θα γίνει Ολυμπιονίκης όμως πολύ σύντομα τον έχασε. Όταν ήταν 12 ετών ο πατέρας της πέθανε και τότε σταμάτησε το τρέξιμο για αρκετούς μήνες αφού δεν μπορούσε να τρέχει χωρίς να μοιράζεται αυτό το πάθος με τον μπαμπά της. Περίπου στα 14 ανακάλυψε το πάθος της για τα σπριντ και για να μπορέσει να κάνει αυτό που μπορούσε, μετακόμισε στη “χώρα” των σπρίντερ την Τζαμάικα. Εκεί φοίτησε στο Λύκειο της Αγίας Αικατερίνης και τσέκαρε τον εαυτό της, να δει πόσο γρήγορη μπορεί να γίνει.

Το 2018 δέχθηκε υποτροφία από το Πανεπιστήμιο του Τέξας και τότε μπήκαν όλα σε σειρά. Σάρωσε τα μετάλλια στο NCAA, έκανε χρόνους-ρεκόρ και το 2023 έγινε επαγγελματίας καθώς μια μεγάλη εταιρεία αθλητικών ειδών της πρόσφερε συμβόλαιο. Την ίδια χρονιά, δεν μπόρεσε να βρεθεί στο βάθρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Βουδαπέστης αφού μετά από μια μεγάλη σεζόν στο κολλέγιο, δεν μπόρεσε να βρίσκεται στην κατάσταση που ήθελε.

Αν και αυτό κλόνισε την αυτοπεποίθησή της, η Άλφρεντ επέστρεψε το 2024 έτοιμη για τα μετάλλια όπως απέδειξε πολύ σύντομα στη χρονιά καθώς αναδείχθηκε Παγκόσμια πρωταθλήτρια κλειστού στίβου στη Γλασκόβη. Ακολούθησαν φοβεροί χρόνοι και όλη της η προσπάθεια κατέληξε στο χρυσό των 100μ και το αργυρό των 200μ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η χρονιά της έκλεισε με την κατάκτηση του διαμαντιού στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες.

THE 100 METERS CHAMPION! 🔥



Julien Alfred 🇱🇨 claimed the title at the Brussels Diamond League in the 100 meters with an impressive time of 10.88 seconds. 🤩



A victory that defines her season! 🌟👏🏼#PanamSports #DiamondLeague #Athletes #TrackAndField #SaintLucia pic.twitter.com/Mco9puQUkR