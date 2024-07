Τον Μάιο του 2024, σε συνέντευξή της στο CNN, έλεγε με σιγουριά πως πιστεύω ότι θα μπει στο club των κατόχων παγκόσμιων ρεκόρ καθώς ο στόχος του 2.10μ ήταν στα μάτια της απόλυτα ρεαλιστικός. Ούτε δύο μήνες μετά, η Γιαροσλάβα Μάχουτσικ πέτυχε τον στόχο της και κατέρριψε ένα από τα πιο στοιχειωμένα παγκόσμια ρεκόρ στην ιστορία του στίβου.

Με τα μαλλιά τις πλεξίδες, όπως σε όλους τους αγώνες της, τα μάτια της βαμμένα στα χρώματα της σημαίας της πατρίδας της και καρφωμένα στον πήχη, με ένα ελαφρύ χαμόγελο στα χείλη, η μόλις 24 ετών Ουκρανή ξεκινά να τρέχει προς το 2.10μ. Νωρίτερα στον αγώνα (Diamond League, Παρίσι), είχε ξεπεράσει το 2.07μ με ένα μαεστρικό άλμα, πεντακάθαρο χωρίς κανένα λάθος που της έδωσε όλη την αυτοπεποίθηση για να δοκιμάσει για ακόμη μία φορά το 2.10μ.

Τρέχει, ανεβάζει ταχύτητα, ετοιμάζεται να κάνει το τελευταίο της πάτημα και… Ο πήχης τολμά να ταλανευτεί για λίγο όμως θα μείνει στη θέση του. Σηκώνει το βλέμμα της και κοιτάζει πως ο πήχης δεν έπεσε, παραμένει στο 2.10μ. Είναι η νέα κάτοχος του παγκόσμιο ρεκόρ. Και πως να το πιστέψει, χοροπηδά, τρέχει και καταλήγει στην αγκαλιά της τεράστιας προπονήτριάς της Τατιάνα Στεπάνοβα, η οποία έχει κάνει την Μάχουτσικ αυτό που είναι σήμερα.

Η Μάχουτσικ ανέβηκε στο Νο1 όλων των εποχών, κάνοντας αυτό που για πολλούς θεωρούνταν ακατόρθωτο εδώ και χρόνια μιας και το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ (2.09μ) κρατούσε από το 1987 και έφερε την υπογραφή της θρυλικής Στέφκα Κονσταντίνοβα.

Η μεγάλη κυρία του ύψους γυναικών, που έχει γράψει τη δική της μοναδική ιστορία στον αθλητισμό και συνεχίζει να βρίσκεται ενεργά στον χώρο, δήλωσε πως είχε πει στη νεαρή Ουκρανή πως μπορεί να κάνει το 2.10μ μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού: «Όταν την είδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (σ.σ. Την Μάχουτσικ) την αγκάλιασα σφιχτά και της ψιθύρισα στο αυτί πως είναι έτοιμη για το ρεκόρ. Μάλιστα, αστειευτήκαμε με αυτό γιατί της είπα πως μπορεί να δοκιμάσει πρώτα το 2.07μ στους Ολυμπιακούς στο Παρίσι και μετά να πάει για το 2.10μ».

