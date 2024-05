Το σύνδρομο του… απατεώνα που βασάνισε την Ολυμπιονίκη Γκάμπι Τόμας

Όταν το 2021 η Αμερικανίδα σπρίντερ, Γκάμπι Τόμας, έκανε τις μεγάλες της κούρσες για να φτάσει να πάρει δύο μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, κανείς δεν γνώριζε πως δυσκολευόταν πνευματικά.

Πίσω από την αθλητική της επιτυχία κρύβεται μια ιστορία ανθεκτικότητας και εσωτερικών μαχών καθώς παρά τους θριάμβους, η Τόμας πάλεψε ανοιχτά με το “σύνδρομο του απατεώνα” (imposter syndrome) τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και στον στίβο. Η Τόμας σχεδόν ανάγκασε τον εαυτό της να βρεθεί σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου αλλά και σε μία από τις κορυφαίες ομάδες στίβου, πετυχαίνοντας τους στόχους της και στις δύο περιπτώσεις. Ωστόσο, χρειάστηκε πρώτα να νικήσει τον εαυτό της και να απορρίψει το αίσθημα της αυτοαμφισβήτησης.

Παρά τις επιτυχίες της, καθώς πρωταγωνιστήσει στο 200άρι και είναι πάντα ένα από τα φαβορί στις μεγάλες κούρσες, η Τόμας αισθάνεται ότι μερικές φορές δεν ανήκει εκεί που βρίσκεται.

«Δεν ήμουν πάντα σταρ», εξήγησε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Sky Sports: «Και κάθε φορά που μπαίνω σε έναν νέο χώρο, προκαλώ τον εαυτό μου και τον βάζω σε έναν χώρο με τον οποίο δεν νιώθω άνετα».

Η 27χρονη άρχισε να αισθάνεται πως δεν ανήκει στους χώρους που βρισκόταν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών της σπουδών στο Χάρβαρντ, όπου σπούδασε νευροβιολογία και παγκόσμια υγεία: «Ήμουν σε ένα δωμάτιο με τους καλύτερους φοιτητές στον κόσμο, κυριολεκτικά. Ένιωσα ότι δεν άνηκα εκεί. Αλλά συνέχισα να εργάζομαι και ανάγκασα τον εαυτό μου να βρίσκεται σε αυτόν τον χώρο μέχρι να νιώσω ότι ανήκω εκεί».

