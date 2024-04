Αγώνας με έπαθλο έξι φορές μεγαλύτερο από αυτό του Diamond League μόνο για γυναίκες έρχεται στις ΗΠΑ

Ο Αλέξις Οχάνιαν, ένας από τους ιδρυτές του Reddit και σύζυγος της θρυλικής τενίστριας Σερένα Γουίλιαμς συνεχίζει να συμβάλλει σημαντικά οικονομικά στην ανάπτυξη του αθλητισμού γυναικών και τώρα έρχεται και στον στίβο.

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με τη δύο φορές Ολυμπιονίκη του στίβου, Γκάμπι Τόμας, στο συνέδριο Business of Women's Sports Conference στη Νέα Υόρκη, ο ιδρυτής του Reddit ανακοίνωσε επίσημα ότι η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Seven Seven Six (776) θα είναι χορηγός ενός νέου αγώνα στίβου μόνο για γυναίκες, του “776 Invitational”.

Το μίτινγκ, που θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο και θα αφορά μόνο σε αγωνίσματα δρομικά (σπριντ), έχει ως στόχο να γίνει μία εμβληματική διοργάνωση για τον στίβο και τις γυναίκες, προσφέροντας το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο που έχει υπάρξει ποτέ για διοργάνωση μόνο για γυναίκες. Σε κάθε αγώνισμα η νικήτρια θα παίρνει 60.000 δολάρια, η δεύτερη θέση θα κερδίσει 25.000 δολάρια και η αθλήτρια που θα βρεθεί στην τρίτη θέση θα λάβει 10.000 δολάρια. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως στην κορυφαία σειρά αγώνων στίβου, Diamond League, ο νικητής/η νικήτρια σε κάθε αγώνισμα παίρνει 10.000 δολάρια ως έπαθλο.

Παρ' όλο που δεν έχουν γνωστοποιηθεί ακόμη πολλές άλλες λεπτομέρειες, το 776 Invitational υπόσχεται επίσης να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο ο στίβος παρουσιάζεται στο κοινό με μια εκσυγχρονισμένη μετάδοση και μια πιο προσωπική εμπειρία για τους φιλάθλους.

«Στο 776, πιστεύουμε στη δύναμη του αθλητισμού να οδηγεί σε θετικές αλλαγές και να εμπνέει τις μελλοντικές γενιές. Επενδύοντας στις γυναίκες στον στίβο, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε μια κορυφαία διοργάνωση που θα αναβαθμίσει το προφίλ των κορυφαίων αθλητριών και θα δημιουργήσει ένα πιο δίκαιο αθλητικό τοπίο», δήλωσε ο Οχάνιαν σχετικά με αυτή την πρωτοβουλία την οποία μάλιστα στηρίζει η Αμερικανίδα Γκάμπι Τόμας και μάλιστα θα συνεργαστεί και θα στηρίξει τον αγώνα.

Η χάλκινη στα 200μ των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο 2020 αποφάσισε να συνεργαστεί με τον Οχάνιαν καθώς θεωρεί πως είναι μία καλή ευκαιρία να εμπνεύσουν τον κόσμο να βοηθήσουν σε αυτή την αλλαγή που γίνεται στον αθλητισμό γενικότερα.