Η Σοφία Λεγάκη, μαζί με τον προπονητή της, Πάνο Παπαδόπουλο, προσκλήθηκαν και τιμήθηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Ιωάννη Βρούτση , με αφορμή την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Η Ελληνίδα πυγμάχος της ΑΕΚ, είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του αθλήματος στη χώρα, που κατακτά μετάλλιο, σε Μεσογειακούς Αγώνες οι οποίοι έγιναν φέτος στο Τάραντα της Ιταλίας. Παράλληλα. αξίζει να αναφερθεί ότι η Λεγάκη είναι δύο φορές πρωταθλήτρια ενώ έχει κατακτήσει και δύο ασημένια μετάλλια στη καριέρας της. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αγωνίζεται στην κατηγορία των 60 κιλών.