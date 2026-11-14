Ο Ολυμπιακός στην Ιταλία θα αντιμετωπίσει την Οριτσόντε Κατάνια το Σάββατο (14/11,18:00) και να συνεχίσει αήττητος στο LEN Champions League Γυναικών, ενώ, λίγο νωρίτερα (17:30), για τον ίδιο τρίτο όμιλο, ο Εθνικός υποδέχεται την Τεράσα, με στόχο την πρώτη του νίκη στη φετινή διοργάνωση. Παράλληλα, η Βουλιαγμένη θα φιλοξενήσει την Τεργέστη το μεσημέρι της ίδιας μέρας στις 15:00, θέλοντας να διπλασιάσει τις νίκες της στον δεύτερο όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του πόλο γυναικών.

Οριτσόντε Κατάνια-Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο LEN Champions League απέναντι στον Εθνικό, του οποίου επικράτησε με 19-10 στο «Πέτρος Καπαγέρωφ». Oι «ερυθρόλευκες» πρωταθλήτριες Ευρώπης, θέλουν να συνεχίσουν με νίκη στη διοργάνωση και γι αυτό το στόχο θα παλέψουν επί ιταλικού εδάφους απέναντι στην Οριτσόντε Κατάνια. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Γλυφάδα με 19-8 και βρίσκεται στη κορυφή τη βαθμολογίας με 24 βαθμούς και οκτώ νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Η Οριτσόντε Κατάνια, στην πρώτη αγωνιστική του Champions League, γνώρισε την ήττα από την συμπατριώτισσά της, Τεράσα, με 14-12. Η ιταλική ομάδα βρίσκεται στη πρώτη θέση του πρωταθλήματος, αήττητη, με έξι νίκες, ενώ προέρχεται από τη νίκη κόντρα στην Μπολιάσκο με 20-6.

Ο Προπονητής των Πειραιωτών, Γιώργος Ντόσκας, ανέφερε για την αναμέτρηση με την ιταλική ομαδα: «Η Κατάνια είναι ένας δύσκολος αντίπαλος. Καλούμαστε να αγωνιστούμε σε μια δύσκολη έδρα και θα πρέπει να έχουμε υπομονή από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα για να πάρουμε τη νίκη».

Αντίστοιχα, η 22χρονη πολίστρια του Ολυμπιακού, Χριστίνα Σιούτη, συμπλήρωσε σχετικά με τον αγώνα: «Είναι ένα πολύ απαιτητικό και σημαντικό παιχνίδι για εμάς απέναντι στην Κατάνια. Θέλουμε να παρουσιαστούμε με σοβαρότητα, συγκέντρωση και απόλυτη προσήλωση στον στόχο μας, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση των τριών βαθμών και τη συνέχιση της καλής μας πορείας στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι το πρώτο ζητούμενο είναι να έχουμε ένα πολύ καλό αμυντικό παιχνίδι, να δείξουμε μέσα στην πισίνα τη δουλειά που κάνουμε καθημερινά στην προπόνηση και να επιβάλουμε τον ρυθμό μας. Στόχος μας είναι να πάρουμε τη νίκη, να αποκτήσουμε ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να χτίσουμε πάνω σε αυτή την εμφάνιση ενόψει της απαιτητικής συνέχειας».

Βουλιαγμένη-Τεργέστη

Η Βουλιαγμένη έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα της στη διοργάνωση, επί ισπανικού εδάφους απέναντι στην Σαντ Αντρέου, νικώντας με 17-8 και μπήκε κατευθείαν σε ρόλο οδηγού στον δεύτερο όμιλο. Η Βουλιαγμένη είναι δεύτερη στη βαθμολογία της Water Polo League μετρώντας επτά νίκες και μία ήττα από τον Ολυμπιακό. Στο τελευταίο της παιχνίδι, η ομάδα του Κώστα Χατζηδάκη νίκησε άνετα με 18-6 τον Πανιώνιο και παρέμεινε κοντά στη βαθμολογία πίσω από τις «ερυθρόλευκες»..

Αντίστοιχα, η Τεργέστη νίκησε την Καταλούνια εντός έδρας με 11-10 στη πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου του LEN Champions League και είναι στην ισοβαθμία στους τρεις βαθμούς με την αντίπαλό της, Βουλιαγμένη. Η ιταλική ομάδα είναι δεύτερη στο εγχώριο πρωτάθλημά της με μία μόνη ήττα σε έξι αγώνες, αυτή από την Οριτσόντε Κατάνια με 11-10 στο γήπεδό της. Η Τεργέστη ήρθε στην Ελλάδα να αντιμετωπίσει την Βουλιαγμένη, μετά τη πέμπτη σερί νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις απέναντι στην Ρόμα με 11-9.

Εθνικός-Τεράσα

O Εθνικός, αν και γνώρισε την ήττα στον «ελληνικό εμφύλιο» απέναντι στον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του LEN Champions League, επιδιώκει να βρει τις λύσεις και να πάρει την πρώτη του νίκη στο θεσμό, μετά από ένα χρόνο απουσίας του από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η ομάδα του Πειραιά προέρχεται από την εντός έδρας νίκη με 9-7 κόντρα στον Άλιμο και αυτή τη στιγμή είναι τρίτος στη βαθμολογία της Water Polo League Γυναικών, με έξι νίκες και δύο ήττες σε οκτώ αναμετρήσεις.

Η Τεράσα επικράτησε της Οριτσόντε Κατάνια στην πρεμιέρα του Champions League, και ήρθε στο Πειραία και το «Πέτρος Καπαγέρωφ» να βρεθεί αντιμέτωπη με τον Εθνικό, μετά την ήττα της από την ισχυρή Σαμπαντέλ με 19-8 στο ισπανικό πρωτάθλημα. Εκεί, η Τεράσα βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας μετά απο 10 αγωνιστικές, πίσω μόνο από την Σαμπαντέλ και την πρωτοπόρο Ματαρό.

Πρόγραμμα - Βαθμολογία των Ομίλων

Β' ΌΜΙΛΟΣ

1.Βουλιαγμένη 3

2.Τεργέστη 3

3.Καταλούνια 0

4.Σαντ Αντρέου 0

Πρόγραμμα (14/11/26)

15:00 Βουλιαγμένη-Τεργέστη

17:00 Καταλούνια-Σαντ Αντρέου

Γ' ΌΜΙΛΟΣ

1.Ολυμπιακός 3

2.Τεράσα 3

3.Οριτσόντε Κατάνια 0

4.Εθνικός 0

Πρόγραμμα (14/11/26)