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Ελλάδα: Με την παρουσία του προέδρου της ΚΟΕ οι προπονήσεις της εθνικής γυναικών
02/11/2026
ΠΟΛΟ

Ελλάδα: Με την παρουσία του προέδρου της ΚΟΕ οι προπονήσεις της εθνικής γυναικών

Newsroom

Οι προπονήσεις της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών συνεχίζονται με την παρουσία και στήριξη του προέδρου της ΚΟΕ, Κυριάκου Γιαννόπουλου.

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Οι προπονήσεις της εθνικής ομάδας γυναικών ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα 2/11 στο ΟΑΚΑ και ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαννόπουλος, ήταν παρών για να μιλήσει στις αθλήτριες, τους προπονητές και σε όλη την ομάδα που τη στηρίζει.

Σήμερα και αύριο η εθνική έχει προγραμματισμένα φιλικά παιχνίδια με την ομάδα της Ολλανδίας.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Χάρης Παυλίδης σε αυτό το στάδιο έχει καλέσει τις:

  • Άλιμος: Μπιτσάκου Αφροδίτη.
  • Βουλιαγμένη: Αγγελίδη Φοίβη, Γιαννοπούλου Αθηνά Δήμητρα, Ελευθεριάδου Νικολέτα, Καρύτσα Ευαγγελία, Κρασσά Νεφέλη Άννα, Ξενάκη Ελένη.
  • Εθνικός: Καραγιάννη Ανδρονίκη, Τζούρκα Αλεξία.
  • Ολυμπιακός: Κουρέτα Διονυσία, Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Πάτρα Μαρία, Σαλταμανίκα Ραφαέλα, Σάντα Στεφανία, Σταματοπούλου Ιωάννα, Σιούτη Χριστίνα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή.
  • Φερενσβάρος: Πλευρίτου Ελευθερία.

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