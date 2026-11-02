Οι προπονήσεις της εθνικής ομάδας γυναικών ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα 2/11 στο ΟΑΚΑ και ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαννόπουλος, ήταν παρών για να μιλήσει στις αθλήτριες, τους προπονητές και σε όλη την ομάδα που τη στηρίζει.

Σήμερα και αύριο η εθνική έχει προγραμματισμένα φιλικά παιχνίδια με την ομάδα της Ολλανδίας.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Χάρης Παυλίδης σε αυτό το στάδιο έχει καλέσει τις: