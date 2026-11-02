Οι προπονήσεις της εθνικής ομάδας γυναικών ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα 2/11 στο ΟΑΚΑ και ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαννόπουλος, ήταν παρών για να μιλήσει στις αθλήτριες, τους προπονητές και σε όλη την ομάδα που τη στηρίζει.
Σήμερα και αύριο η εθνική έχει προγραμματισμένα φιλικά παιχνίδια με την ομάδα της Ολλανδίας.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Χάρης Παυλίδης σε αυτό το στάδιο έχει καλέσει τις:
- Άλιμος: Μπιτσάκου Αφροδίτη.
- Βουλιαγμένη: Αγγελίδη Φοίβη, Γιαννοπούλου Αθηνά Δήμητρα, Ελευθεριάδου Νικολέτα, Καρύτσα Ευαγγελία, Κρασσά Νεφέλη Άννα, Ξενάκη Ελένη.
- Εθνικός: Καραγιάννη Ανδρονίκη, Τζούρκα Αλεξία.
- Ολυμπιακός: Κουρέτα Διονυσία, Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Πάτρα Μαρία, Σαλταμανίκα Ραφαέλα, Σάντα Στεφανία, Σταματοπούλου Ιωάννα, Σιούτη Χριστίνα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή.
- Φερενσβάρος: Πλευρίτου Ελευθερία.