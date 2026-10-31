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Ολυμπιακός: Δέκα στα Δέκα στο σπίτι του, στο Champions League Γυναικών
31/10/2026
ΠΟΛΟ

Ολυμπιακός: Δέκα στα Δέκα στο σπίτι του, στο Champions League Γυναικών

Newsroom

Ο Ολυμπιακός νίκησε 19-10 τον Εθνικό στον Πειραιά και στρογγυλοποίησε ένα σερί 10 νικών στην έδρα του σε αγώνες ομίλων του LEN Champions League Γυναικών.

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Ο Ολυμπιακός νίκησε με 19-10 τον Εθνικό στην έδρα του και ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο LEN Champions League Γυναικών.

Mε αυτή την επικράτηση, ο Ολυμπιακός έφτασε τις 10 σερί νίκες στο «Πέτρος Καπαγέρωφ» στη φάση των ομίλων του θεσμού, από την σεζόν 2023-2024, χρονιά που αυξήθηκαν οι αγώνες των ομίλων από τρεις σε έξι και οι ομάδες άρχισαν να αντιμετωπίζουν τους αντιπάλους τους σε διπλό αγώνες, εντός και εκτός έδρας.

Οι δέκα αγώνες του Ολυμπιακού, όπου κράτησε απαραβίαστο το σπίτι του:

Σεζόν 2023-2024

  • 7/10/2023, Ολυμπιακός-Ούιπεστ 15-8
  • 21/10/2023, Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη 12-7
  • 23/3/2024, Ολυμπιακός-Μεντιτεράνι 21-7

Σεζόν 2024-2025

  • 9/11/2024, Ολυμπιακός-Ντονκ 17-13
  • 23/11/2024, Ολυμπιακός-Σις Ρόμα 10-3
  • 25/1/2025, Ολυμπιακός-Άλιμος 14-11

Σεζόν 2025-2026

  • 8/11/2025, Ολυμπιακός-Ούιπεστ 9-6
  • 29/11/2025, Ολυμπιακός-Ντουναϊσβάρος 16-8
  • 13/12/2025, Ολυμπιακός-Άλιμος 20-9

Σεζόν 2026-2027

  • 31/10/26, Ολυμπιακός-Εθνικός 19-10

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