Ο Ολυμπιακός νίκησε με 19-10 τον Εθνικό στην έδρα του και ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο LEN Champions League Γυναικών.

Mε αυτή την επικράτηση, ο Ολυμπιακός έφτασε τις 10 σερί νίκες στο «Πέτρος Καπαγέρωφ» στη φάση των ομίλων του θεσμού, από την σεζόν 2023-2024, χρονιά που αυξήθηκαν οι αγώνες των ομίλων από τρεις σε έξι και οι ομάδες άρχισαν να αντιμετωπίζουν τους αντιπάλους τους σε διπλό αγώνες, εντός και εκτός έδρας.

Οι δέκα αγώνες του Ολυμπιακού, όπου κράτησε απαραβίαστο το σπίτι του:

Σεζόν 2023-2024

7/10/2023, Ολυμπιακός-Ούιπεστ 15-8

21/10/2023, Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη 12-7

23/3/2024, Ολυμπιακός-Μεντιτεράνι 21-7

Σεζόν 2024-2025

9/11/2024, Ολυμπιακός-Ντονκ 17-13

23/11/2024, Ολυμπιακός-Σις Ρόμα 10-3

25/1/2025, Ολυμπιακός-Άλιμος 14-11

Σεζόν 2025-2026

8/11/2025, Ολυμπιακός-Ούιπεστ 9-6

29/11/2025, Ολυμπιακός-Ντουναϊσβάρος 16-8

13/12/2025, Ολυμπιακός-Άλιμος 20-9

Σεζόν 2026-2027