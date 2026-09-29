Αλεξία Καμμένου: «Να ακολουθήσουν κι άλλες πολλές γυναίκες στους πάγκους της Α1 ανδρών»

Η Αλεξία Καμμένου το απόγευμα του Σαββάτου (26/9) χάρισε μια ξεχωριστή στιγμή στην υδατοσφαίριση γυναικών, στον εκτός έδρας αγώνα του Απόλλωνα Σμύρνης με τον ΓΣ Περιστερίου στο κολυμβητήριο της Χωράφας για την 1η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών.

Για πρώτη φορά μια γυναίκα βρέθηκε στον πάγκο μιας ομάδας ανδρών στη μεγάλη κατηγορία, με την 57χρονη προπονήτρια να στέκεται δίπλα στον Τεό Λοράντο, έχοντας τον διττό ρόλο της άμεσης συνεργάτιδάς του, αλλά και της Team manager των «ελαφράς ταξιαρχίας».

Η Αλεξία Καμμένου αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο για τη γυναικεία υδατοσφαίριση, οδήγησε τη Βουλιαγμένη σε δύο συνεχόμενες κατακτήσεις του Champions League (2009-2010), υπό τις οδηγίες της η εθνική ομάδα γυναικών κατέκτησε δύο μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (ασημένιο το 2022, χάλκινο το 2024), ενώ το καλοκαίρι του 2024 στο Παρίσι συμμετείχε έπειτα από 16 χρόνια και πάλι στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Τώρα ζει μια νέα εμπειρία, σε ένα χώρο πέρα για πέρα ανδροκρατούμενο και με την εμπειρία της θέλει να βοηθήσει ο Απόλλων Σμύρνης να πετύχει τους στόχους σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

«Η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό, δεν πέρασε καν από το μυαλό μου. Εκείνο που με ένοιαζε περισσότερο είναι να είναι καλά η ομάδα στην πρεμιέρα. Σίγουρα μου είχαν λείψει τα παιχνίδια. Είμαι δίπλα σε έναν απαιτητικό προπονητή, που δεν πρέπει να βγαίνουμε καθόλου από το πλάνο.

Θέλω, λοιπόν, να είμαι συγκεντρωμένη, να βοηθήσω όπως μπορώ την ομάδα μου και αυτό έκανα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι ωραίο ότι είμαι η πρώτη γυναίκα και εύχομαι να ακολουθήσουν και άλλες πολλές, πολύ σύντομα» δήλωσε αναφορικά με το ξεχωριστό της ντεμπούτο η Αλεξία Καμμένου στο apollonwaterpolo.gr, μετά την άνετη επικράτηση της ομάδας στο Περιστέρι.