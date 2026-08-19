Ο Ολυμπιακός με την Καταλούνια στον Πειραιά για το 4ο ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ της ιστορίας του

Ο Ολυμπιακός στις 12 Ιουνίου νικώντας τη Φερεντσβάρος στον τελικό του Final 4 του Champions Leaugue στη Μάλτα, έγινε πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του στην υδατοσφαίριση γυναικών.

Τώρα οι «ερυθρόλευκες» έχουν τη μεγάλη ευκαιρία να φθάσουν και στο 4ο ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ. Όπως ανακοίνωσε η European Aquatics ο τελικός θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβίου στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά και ο Ολυμπιακός θα είναι το μεγάλο φαβορί απέναντι στην Καταλούνια.

Η ισπανική ομάδα στις αρχές Ιουνίου πανηγύρισε την κατάκτηση του Euro Cup, του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας της, όταν στους διπλούς τελικούς επικράτησε της Μπαρτσλονέτα με δύο νίκες με συνολικό σκορ 27-20.

Ο Ολυμπιακός μετρά τρεις κατακτήσεις στους τρεις τελικούς που έχει δώσει στο ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ κι όλοι έχουν γίνει στον Πειραιά: Το 2015 νίκησε την Πάντοβα με 10-6, το 2021 τη ρωσική Κίνεφ Κίρισι με 14-11 και το 2022 τον κάτοχο του Euro Cup, Εθνικό με 11-4.