Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού διεκδικεί απόψε στη Μάλτα το 4ο Champions League της ιστορίας της απέναντι στη Φερεντσβάρος, και σε αυτή την ιστορική μάχη δεν θα είναι φυσικά μόνη.

Περισσότεροι από 500 «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι αναμένεται να κατακλύσουν τις κερκίδες του κολυμβητηρίου, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για τις παίκτριες του Γιωργου Ντόσκα.

Η δυναμική παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού έχει γίνει αισθητή ήδη από τις προηγούμενες ημέρες, όταν 300 φίλοι της ομάδας έστησαν το δικό τους πάρτι στο νησί. Η εμφάνισή τους μάλιστα έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης και ανάμεσα στους διοργανωτές.

Θυμίζουμε ότι σήμερα στις 22:00 στο Mega News, οι παίκτριες του Ολυμπιακού ψάχνουν το ιδανικό κλείσιμο σε μια ονειρεμένη σεζόν μετά την κατάκτηση του Super Cup, του Κυπέλλου και του πρωταθλήματος Ελλάδας.