Οι άνθρωποι πίσω από το πιο δυνατό Success Story του ελληνικού αθλητισμού για το 2025 ανεβαίνουν στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 (17:00–21:00) για το 4ο GWomen Sports Summit.

Με φετινό μότο «Together. Stronger. Unstoppable», το συνέδριο επιστρέφει για να φωτίσει τις αθέατες πλευρές του αθλητισμού, να δώσει βήμα σε ιστορίες που μένουν στο περιθώριο και να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για την ψυχική ανθεκτικότητα, την ισότητα, την ίση προβολή και τη δύναμη της αυθεντικότητας.

Το πάνελ «Από την κορυφή στην αφάνεια» θα φωτίσει το ταξίδι της Εθνικής Ομάδας Πόλο Γυναικών, μιας ομάδας που βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου και απέδειξε ότι η επιτυχία χτίζεται με επιμονή, αφοσίωση και ψυχική δύναμη και πως ακόμη κι όταν τα φώτα σβήνουν, εκείνες συνεχίζουν με το ίδιο πείσμα.

Οι Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες Έλενα Ξενάκη, Στεφανία Σάντα και Φωτεινή Τριχά μαζί με τον προπονητή της μεγάλης επιτυχίας Χάρη Παυλίδη αλλά και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργο Μαυρωτά, και την Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, Σταυρούλα Αντωνάκου, συζητούν για μία αληθινή ιστορία αντοχής, πίστης και ομαδικότητες.