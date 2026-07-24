Σιρίνινα, Ζαφειρίου στο Gwomen: «Ενθουσιασμένες για την πρόκριση στον ημιτελικό, κοιτάζουμε το κάτι παραπάνω»

Μετά μια εξαιρετική ημέρα στην Πλατεία Συντάγματος οι Αναστασία Σιρίνινα και Βίβιαν Ζαφειρίου, πήραν την πρόκριση για τα ημιτελικά του Athens Finals 2026 και κοιτάζουν ακόμα πιο ψηλά.

Τα δύο κορίτσια μιλώντας στο Gwomen δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για το ότι βρίσκονται στα ημιτελικά της διοργάνωσης και επειδή τρώγοντας έρχεται η όρεξη, δεν κρύβουν πως θέλουν να κάνουν το βήμα παραπάνω.

Κορίτσια καταφέρατε να περάσετε στον ημιτελικό. Ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις που σας έρχονται στο μυαλό;

Σιρίνινα: «Είμαστε... είμαστε πολύ ενθουσιασμένες για αυτή τη πρόκριση. Και... κοιτάμε παραπέρα, δηλαδή πάντα το καλύτερο και θέλουμε να πάμε και στο επόμενο επίπεδο, να κάνουμε το βήμα παραπάνω.»

Ζαφειρίου: «Νομίζω είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες για τα παιχνίδια που κάναμε. Παίξαμε δύο παιχνίδια σήμερα. Εμένα είναι η πρώτη μου φορά που είμαι εδώ στο Σύνταγμα. Το γήπεδο είναι υπέροχο, ο κόσμος χειροκροτάει, μας ενθαρρύνει, είναι απίστευτα. Στόχος μας είναι... όπως κάθε ζευγάρι νομίζω στο πρωτάθλημα, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και βλέποντας.»

Αναστασία η Βίβιαν είπε για το γήπεδο. Πώς είναι να παίζεις στο τουρνουά στην Πλατεία Συντάγματος και μπροστά σε τόσο κόσμο;

Σιρίνινα: «Σίγουρα είναι... είναι πολύ όμορφο. Δηλαδή σε σχέση με... με όλα τα υπόλοιπα που έχουμε παίξει, πραγματικά ελπίζουμε και τις επόμενες μέρες το γήπεδο να είναι κατάμεστο, να έχει περισσότερο κόσμο και... πραγματικά οι άνθρωποι να... να το ευχαριστηθούν και να μας αγκαλιάσουν ακόμα περισσότερο».