Ένα όνομα μια ιστορία, μια αγάπη, μια ζωή, μια αλήθεια, ένα νικημένο ψέμα, ένα υγρό ένδυμα-στέμμα! Εντυπωσιακή αρχή, λόγια που αν είχαν σώμα θα υποκλίνονταν και μάτια που θα κοίταζαν από κάτω προς τα πάνω τον άνθρωπο του νερού, του καιρού και του ξανακερδισμένου χρόνου. Οι υπερβολές ανήκουν στα κείμενα και οι μεγάλες αλήθειες στις γραμμές, στις διαδρομές, της ζωής. Στον αθλητισμό, μία από τις λίγες αδιαμφισβήτητες αλήθειες είναι αυτή: η δημιουργία και η κατάρριψη του ρεκόρ.

Και κάπου εδώ μπαίνει το όνομα που κρατά κάτι από το… άπιαστο υγρό στοιχείο. Πληκτρολογήστε το «Κατίνκα Χόζου» και αφήστε την τεχνολογία να σας συστήσει με τα κατορθώματα της εν λόγω κυρίας. Ναι, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια σπουδαία κυρία του αθλητισμού, της κολύμβησης συγκεκριμένα. Ο πραγματικά αξιότιμος τίτλος της «κυρίας» έχει τη σημασία του, ίσως τη σημασία. Η Χόζου με πείσμα, υπομονή, θέληση, προπόνηση και αγάπη έκανε αυτό που αγαπά. Αγωνίστηκε, συναγωνίστηκε, έχασε, κέρδισε, χαμογέλασε, πικράθηκε και συνέχισε με την αξιοπρέπεια του ατόμου που ξέρει ότι η αλήθεια της προσπάθειας είναι πάνω απ’ όλα. Η Κατίνκα Χόζου πάνω στον παφλασμό του νερού πάτησε και δρόσισε το αιωρούμενο χρυσάφι! Η δική της πόλη του Θεού ήταν πάντα μέσα στο νερό και δεν την πρόδωσε ποτέ…

Αυτή τη «Σιδηρά Κυρία» τη θαυμάζεις

Η Κατίνκα Χόζου είναι «Η Σιδηρά Κυρία» της κολύμβησης. Ο εν λόγω χαρακτηρισμός μας πάει σε πολιτικούς συνειρμούς που δεν μας αρέσουν. Ξέρετε, στη Μεγάλη Βρετανία και την πολιτικό Μάργκαρετ Θάτσερ, την υπέρμαχο του TINA, του There Is No Alternative. Καθαρόαιμη εκπρόσωπος του νεοφιλελευθερισμού και απηνής διώκτρια κάθε ανθρώπου που διεκδικούσε τα αυτονόητα συλλογικά, εργατικά, δικαιώματα. Η Χόζου, όμως, δεν είναι Θάτσερ και δεν πρέσβευε το δεν υπάρχει εναλλακτική. Τίμησε τους κανόνες του αθλήματος και το πεδίο συναγωνισμού και έγινε η καλύτερη, αυτή που συνήθως ήταν πάνω απ’ όλους. Με επιμονή, υπομονή και πάθος σμίλεψε, ενίσχυσε, το ταλέντο της και έγινε αυτή που σχεδόν πάντα είχε μια θέση στο βάθρο των νικητών. Εντάξει, κι άλλες είχαν και έχουν τις ίδιες πυρηνικές καταβολές. Επιμένουν, υπομένουν, παθιάζονται… Ναι, αλλά η Ουγγαρέζα αγαπούσε και αγαπά όσο τίποτα το νερό, χαίρεται σαν μικρό παιδί βουτώντας σε αυτό. Ναι, κι άλλες κάνουν το ίδιο. Ε, τότε, μαντεύουμε, είναι το μέτρημα στα πλακάκια της πισίνας που κάνει τη διαφορά. Οι φορές που είδε αυτόν τον άψυχο βυθό και η τεχνική μάλλον έκαναν τη διαφορά. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Στον αθλητισμό, τα αυταρχικά διατάγματα και οι ψεύτικες δυνάμεις δεν κρατούν για πάντα και η Χόζου ούτε αυταρχική υπήρξε, τουλάχιστον στην αθλητική της συμπεριφορά, ούτε σε ψέματα αναλώθηκε.

Δεν είχε σώμα κολυμβήτριας

Η Κατίνκα Χόζου δεν είχε το σώμα κολυμβήτριας. Ήταν κάπως παχουλή και το ύψος της δεν ακολουθούσε τα πρότυπα του σπορ. Οι προπονητές, στο ξεκίνημά της, πίστευαν ότι δεν ανήκει στον χώρο της κολύμβησης. Το ίδιο και αυτή! Παρ’ όλα αυτά, συνέχιζε. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Το πάθος δεν ελέγχεται, επιβάλλεται κύριοι και κυρίες. Αυτό την κράτησε και αναβάθμισε την απλή ενασχόληση με το σπορ σε απαράμιλλη δεξιότητα, ικανότητα, συμπεριφορά. Ίσως να συνέβαλλε και το οικογενειακό περιβάλλον. Ο πατέρας της Ίστβαν έπαιξε μπάσκετ, το ίδιο και τα αδέρφια της. Ο ένας ασχολήθηκε και με το ποδόσφαιρο σάλας. Ας μείνουμε, ωστόσο, στο μπάσκετ και στον… ΛεΜπρον Τζέιμς! Ο «Βασιλιάς» είναι ο αγαπημένος της παίκτης και εμμέσως εξηγεί τη δύναμη και την κυριαρχία της. Ο Τζέιμς είναι η επιτομή του δουλευταρά αθλητή, του πειθαρχημένου, του τελειομανή. Πώς να μην τον θαυμάζει η Χόζου και πώς να μην νιώθει ότι την εμπνέει; Κάποτε, όταν ο «LBJ» αγωνιζόταν στους Καβαλίερς, βρέθηκε στις κερκίδες του γηπέδου με μια πινακίδα υπέρ του. Ο ΛεΜπρον, σε μια μικρή διακοπή του αγώνα την εντόπισε, διάβασε αυτό που είχε γράψει η Χόζου και υποκλίθηκε! Όλα αυτά, πριν γίνει τρεις φορές ολυμπιονίκης.

Θα τη λέγαμε και «Βασίλισσα», αλλά δεν, too much.

