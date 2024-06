Η Λεντέκι κυνηγάει το ρεκόρ του Φέλπς, στους τέταρτους Ολυμπιακούς Αγώνες της καριέρας της

Η επτά φορές Ολυμπιονίκης Κέιτι Λεντέκι θα επιδιώξει να ακολουθήσει τον σπουδαίο Μάικλ Φελπς διεκδικώντας ένα τέταρτο σερί χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο ίδιο αγώνισμα στο Παρίσι αυτό το καλοκαίρι.

Η Αμερικανίδα έκανε την υπέρβαση με το χρυσό στα 800μ ελεύθερο στο Λονδίνο το 2012 σε ηλικία 15 ετών. Οι νίκες της στα 800μ ελεύθερο στο Ρίο και στο Τόκιο είναι ανάμεσα στα 10 Ολυμπιακά μετάλλια που έχει κατακτήσει και στο Παρίσι θα έχει την ευκαιρία να μεγαλώσει αυτή τη συλλογή και να πετύχει κάτι που μόνο ο Φελπς έχει πετύχει ως τώρα.

Αν η Λεντέκι καταφέρει να επικρατήσει στα 800μ ελεύθερο στο Παρίσι, θα γίνει η μοναδική κολυμβήτρια που έχει κερδίσει τέσσερα συνεχόμενα χρυσά μετάλλια στο ίδιο ολυμπιακό αγώνισμα και θα βρεθεί σε μία ξεχωριστή κορυφή την οποία θα μοιράζεται μόνο με τον Μάικλ Φελπς. O Αμερικανός θρύλος της κολύμβησης έχει συνολικά 25 Ολυμιπακά μετάλλια ενώ έχει κατακτήσει τέσσερα συνεχόμενα χρυσά στα 200μ μεικτή.

Η ίδια έγραψε ήδη ιστορία στα αμερικανικά trials της κολύμβησης, που έγιναν στην Ινδιανάπολη, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που κατακτά τέσσερις τίτλους σε μία μόνο διοργάνωση trials με μια εκπληκτική νίκη στα 800μ ελεύθερο, τερματίζοντας σε 8:14.12, με διαφορά μεγαλύτερη από έξι δευτερόλεπτα από την κοντινότερη αντίπαλό της.

Katie Ledecky will swim for her FOURTH straight women's 800m freestyle gold at the #ParisOlympics.



Paige Madden shatters her personal best in the event by SEVEN SECONDS to earn a spot in this event in Paris as well. #SwimTrials24 pic.twitter.com/WSOs7yAofD