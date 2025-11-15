Πλατανιώτη στο GWomen Sports Summit: «Περίμενε ο χορηγός να πάρω το μετάλλιο για να συνεχίσει να με στηρίζει»

Το GWomen Sports Summit 2025 άνοιξε για ακόμη μία χρονιά τον διάλογο γύρω από τις προκλήσεις και τις ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον αθλητισμό. Σε ένα event που έχιε πια καθιερωθεί, οι αθλήτριες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν δημόσια τους προβληματισμούς τους, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και φορέων που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αλλαγή του τοπίου για εκείνες.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια στην καλλιτεχνική κολύμβηση, Ευαγγελία Πλατανιώτη, μίλησε για την ψυχικη ανθεκτικότητα των αθλητών και το πόσο οι χορηγοί μπορούν να επηρεάσουν τον ψυχισμό τους.

Η ίδια μοιράστηκε μία προσωπική της εμπειρία που προηγήθηκε της μεγαλύτερης διάκρισης στην καριέρα της, αναφέροντας ότι στο παρελθόν υπήρξε σπόνσορας ο οποίος περίμενε να δει αν θα πάρει το μετάλλιο για να συνεχίσει να την στηρίζει.

Το απόσπασμα από το Sports Summit του GWomen