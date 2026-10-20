Αμβροσιάδου στο GWomen: «Μπορούμε και καλύτερα, στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε την περσινή χρονιά!»

Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό παιχνίδι εξελίχθηκε το πρώτο ντέρμπι της σεζόν ΑΕΚ -ΠΑΟΚ για την Α1 χάντμπολ γυναικών με το ματς να λήγει ισόπαλο στο 27-27, με μία καθοριστική απόκρουση πέναλτι από την τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Αν και η ΑΕΚ έκανε καλύτερο ξεκίνημα ο ΠΑΟΚ κρατήθηκε στο ματς προηγήθηκε και κατάφερε τελικά την ισοπαλία. Για όλα αυτά, μίλησε στο GWomen η Βάια Αμβροσιάδου αμέσως μετά την αναμέτρηση.

Οι δηλώσεις της Αμβροσιάδου στο GWomen:

Πρώτο ντέρμπι της σεζόν με τον ΠΑΟΚ, ισοπαλία 27-27. Πώς έζησες αυτό το παιχνίδι;: «Ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε λίγο νωθρά και αργήσαμε να βρούμε ξανά τον ρυθμό μας, με αποτέλεσμα να μείνουμε πίσω στο σκορ. Στη συνέχεια, όμως, βγάλαμε αντίδραση και γυρίσαμε το παιχνίδι. Σε ένα τέτοιο ντέρμπι, η ισοπαλία είναι ένα θετικό αποτέλεσμα. Μπορούμε και καλύτερα και θα δουλέψουμε ενόψει των δύσκολων αγώνων που ακολουθούν στο πρωτάθλημα».

Πιστεύεις ότι το παιχνίδι κρίθηκε στο τελευταίο πέναλτι, ήταν τόσο κοντά οι δύο ομάδες, ώστε οι λεπτομέρειες να κάνουν τη διαφορά; «Όχι, σίγουρα δεν κρίθηκε μόνο στο τελευταίο πέναλτι, καθώς χάθηκαν σουτ και έγιναν λάθη και από τις δύο ομάδες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Επομένως, δεν μπορεί ένα πέναλτι να καθορίσει από μόνο του ολόκληρο το αποτέλεσμα. Έτυχε να είναι πέναλτι στο τέλος, αυτό είναι όλο».

Ο ΠΑΟΚ ήταν πρωταθλητής πέρυσι και γενικότερα έχει κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια. Ποιες είναι οι δικές σας προσδοκίες και οι στόχοι για τη φετινή σεζόν; Στόχος είναι να διεκδικήσετε τα σκήπτρα και να γίνετε η νέα κυρίαρχη δύναμη στην Α1 Γυναικών;: «Ο ΠΑΟΚ ήταν πρωταθλητής πέρυσι, όντως. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε το step up σε σχέση με την περσινή χρονιά. Στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε την περσινή μας πορεία και ό,τι καλύτερο έρθει στη συνέχεια θα είναι καλοδεχούμενο».