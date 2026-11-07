Με ιδιαίτερη τιμή, το GymnArté - All stars Gala, παρουσιάζει την χρυσή παγκόσμια πρωταθλήτρια Αλεξάνδρα Εφραίμογλου. Το πρωί του Σαββάτου (07/11), σε έναν συναρπαστικό τελικό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Κίνα, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.



Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια του Ακροβατικού διαδρόμου θα ανέβει στην σκηνή του GymnArté την Κυριακή 14 Νοεμβρίου στο κλειστό γήπεδο Ταε Κβο Ντο, στο Φάληρο, αποκλειστικά για όλους τους φίλους της γυμναστικής και όχι μόνο!!

Επιπλέον, η παγκόσμια πρωταθλήτρια θα συμμετάσχει στο opening act του Σαββάτου (13/11) μαζί με άλλους 8 πρωταθλητές της Ελλάδας καθώς και με την εθνική ομάδα ακροβατικού διαδρόμου, μαζί με την πρωταθλήτρια Αγγελίνα Ζορμπά.