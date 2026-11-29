Στην Παλμέιρας έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν και η Λέιλα Περέιρα είναι σίγουρα μία από τις πιο χαρούμενες παρουσίες μετά τη νέα μεγάλη επιτυχία του συλλόγου. Η ομάδα από το Σάο Πάουλο κατέκτησε ακόμη ένα Copa Libertadores, προσθέτοντας ένα σπουδαίο τρόπαιο στη συλλογή της, με τη γυναίκα που βρίσκεται στην προεδρία της να βλέπει τη δουλειά της να πιάνει τόπο.

Η διαδρομή της Περέιρα προς την κορυφή του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου μόνο συνηθισμένη δεν ήταν. Γεννημένη στις 11 Νοεμβρίου 1964 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ξεκίνησε από τη δημοσιογραφία, σπούδασε Νομική και στη συνέχεια ακολούθησε τον δρόμο των επιχειρήσεων. Ο δρόμος την έβγαλε στη συνεργασία της εταιρείας της με την Παλμέιρας να ξεκινά το 2015. Από χορηγός, όμως, δεν άργησε να γίνει το πρόσωπο που θα έπαιρνε τις σημαντικότερες αποφάσεις. Τον Νοέμβριο του 2021 εξελέγη πρόεδρος της Παλμέιρας, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη συγκεκριμένη θέση στον σύλλογο. Το 2024 επανεξελέγη, εξασφαλίζοντας ακόμη μία τριετία στη διοίκηση.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, chegou toda no estilo ao Estádio Centenário para a final da Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes! ▶️ Assista a Palmeiras x Estudiantes neste sábado (28), às 17h, AO VIVO, pela ESPN, no Plano Premium do #DisneyPlus! #LibertadoresNaESPN #FutebolNaESPN #Estudiantes #Palmeiras — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) November 28, 2026

Και αν κάποιος αναζητά την καλύτερη απάντηση για την παρουσία της, αυτή βρίσκεται μέσα στο γήπεδο. Η Παλμέιρας πανηγύρισε δύο διαδοχικά πρωταθλήματα Βραζιλίας, το 2022 και το 2023, ενώ πλέον πρόσθεσε ακόμη ένα Copa Libertadores στην τροπαιοθήκη της. Η νίκη με 1-0 απέναντι στην Εστουδιάντες, στον τελικό της 28ης Νοεμβρίου, έφερε το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας της στη διοργάνωση με την ομάδα να έχει στο τιμόνι έναν... γνώριμο στα ελληνικά γήπεδα προπονητή. Ο λόγος για τον άλλοτε προπονητή του ΠΑΟΚ, Αμπέλ Φερέιρα.

Για τη Λέιλα Περέιρα, η πρόσφατη κατάκτηση έχει ξεχωριστή αξία. Καθώς είναι το πρώτο Λιμπερταδόρες που πανηγυρίζει ως πρόεδρος, δίνοντας ακόμα μια απάντηση σε όσους την αμφισβήτησαν...

Αρκεί να θυμηθεί κανείς ότι υπό την ηγεσία της, η Παλμέιρας έχει πάρει σπουδαίες διακρίσεις ενώ από τα «σπλάχνα» του συλλόγου έχουν αναδειχθεί νέα και πολλά υποσχόμενα ταλέντα. Όπως ο Έντρικ, ο Εστεβάο και ο Βίτορ Ρέις, όλοι τους προϊόντα των ακαδημιών της Παλμέιρας που έκαναν το υπερατλαντικό ταξίδι και πλέον ανοίγουν τα δικά τους φτερά στις κορυφαίες ομάδες της Γηραιάς Ηπείρου.

Ωστόσο όσα και να κάνει, πάντα υπάρχουν οι κακοπροερετοι που θα έχουν κάτι να πουν. Σε μια μεγάλη συνέντευξη που είχε δώσει είχε αναφέρει μεταξύ άλλων: «Με αποκαλούν influencer και λένε ότι θέλω να τραβήξω την προσοχή… αλλά δεν είναι έτσι. Αυτός είναι ο δικός μου τρόπος να επικοινωνώ με τους φιλάθλους της ομάδας μου. Είμαι η μοναδική γυναίκα ανάμεσα στους προέδρους των κορυφαίων συλλόγων της Βραζιλίας αλλά και της Λατινικής Αμερικής, αλλά αυτό δεν με φοβίζει. Αντιθέτως, με κάνει πιο δυνατή».