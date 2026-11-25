Η 25η Νοεμβρίου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, με τον Αστέρα Τρίπολης να συμμετέχει στη σχετική δράση που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη.

Με τη συνεργασία του Συμβουλευτικού Κέντρου Τρίπολης (ΚΕΘΙ), του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας μετά Τέκνων, της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Τρίπολης, οι Αναστασία Γκάτσου, Παναγιώτα Βλασιάδου και Τζοάνα Ολσέβσκα, καθώς και μέλη του προσωπικού του συλλόγου, έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια σε κάθε μορφή βίας και κακοποίησης.

Ο Aστέρας Τρίπολης, που έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα κοινωνικά ζητήματα, στήριξε έμπρακτα ακόμα μια πρωτοβουλία που προάγει τον σεβασμό, την ισότητα, την αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη.

«Καμία γυναίκα δεν είναι μόνη», ήταν το μήνυμα που έστειλε η ομάδα.