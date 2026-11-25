Με την πρώτη της προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο της ΕΠΟ ξεκίνησε η προετοιμασία της Εθνικής Γυναικών για τα δύο φιλικά παιχνίδια με τη Βόρεια Ιρλανδία.

Η αποστολή βρίσκεται στην Αθήνα και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου θα ταξιδέψει για το Μπέλφαστ, με στόχο τις δύο αναμετρήσεις που θα γίνουν στο Λάρνε, στις 27 Νοεμβρίου (21:00) και την 1η Δεκεμβρίου (18:00), ώρα Ελλάδας. Η επιστροφή είναι προγραμματισμένη για τις 3 Δεκεμβρίου, ενώ στη συνέχεια η Γαλανόλευκη θα συνεχίσει τις προπονήσεις στην Αθήνα. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα απέναντι στην Αγία Παρασκευή, στις 5 Δεκεμβρίου.

Μετά την επιστροφή, οι παίκτριες που αγωνίζονται στο εξωτερικό θα αποχωρήσουν και στην αποστολή θα μπουν αθλήτριες από ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Κάπως έτσι ο Βασίλης Σπέρτος θα έχει έτσι τη δυνατότητα να δει περισσότερες παίκτριες και να σχηματίσει καλύτερη εικόνα ενόψει των υποχρεώσεων της Εθνικής στη League B του UEFA Women's Nations League, τον Φεβρουάριο.