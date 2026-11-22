Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Α' Εθνικής ποδοσφαίρου, με τις «πράσινες» να επικρατούν με 1-0 της ΑΕΚ. Μια νίκη που σημειώθηκε με ένα φοβερό γκολ της Ματίνας Νταρζάνου.

Η σκόρερ του μοναδικού τέρματος της συνάντησης μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα των «πράσινων» ανέφερε τα εξής: «Είναι πολύ ωραίο συναίσθημα το να παίζεις στη Λεωφόρο. Ο κόσμος ήταν παρόν. Το γεγονός ότι κατάφερα να σκοράρω σε αυτό το γήπεδο, σίγουρα είναι μια μοναδική στιγμή για την καριέρα μου.

Η αλήθεια είναι ότι δεν σκέφθηκα πολύ όταν σούταρα. Είδα ότι είχα χώρο και πίστεψα στην αρχή ότι μπορεί να πήγαινε και έξω.

Ο κόσμος ήταν πραγματικά ο δωδέκατος παίκτης μας. Μας έδωσε τέμπο, μας έδωσε δύναμη, μας έδωσε ψυχολογία. Ήταν, πραγματικά, πάρα πολύ υποστηρικτικός και τον θέλουμε δίπλα μας σε κάθε παιχνίδι. Η συνέχεια είναι μεγάλη, όπως είπα, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ένα κακό αποτέλεσμα, αλλά η ομάδα δείχνει ότι έβγαλε χαρακτήρα, έβγαλε αντίδραση, κερδίσαμε το επόμενο ντέρμπι ακριβώς. Είμαστε μέσα και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα, θέλουμε να διεκδικήσουμε και τα δύο. Βήμα-βήμα».