Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την ΑΕΚ στη Λεωφόρο για την 8η αγωνιστική της Α΄ Εθνικής Γυναικών καταφέρνοντας να γνωρίσει την νίκη με 1-0 αφού η Ματίνα Νταρζάνου κατάφερε να βρει δίχτυα.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν στην περισσότερη διάρκεια του ματς έχοντας την περισσότερη κατοχή, ώσπου η Ματίνα Νταρζάνου σκόραρε με ένα εξωπραγματικό γκολ με σουτ εκτός περιοχής, αφήνοντας άφωνους τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που βρίσκονταν στην έδρα του τριφυλλιού για να στηρίξουν την ομάδα. Ωστόσο και η ΑΕΚ έκανε εντυπωσιακές προσπάθειες χωρίς όμως να καταφέρει να βρει δίχτυα.

Τα highlights του αγώνα: