Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ στο ντέμρπι της Λεωφόρου για την 8η αγωνιστική της Α' Εθνικής γυναικών, με τις δύο ομάδες να εκφράζουν τα παράπονά τους για τη διαιτησία.

Μετά το πέναλτι που ζήτησαν οι Πράσινοι, η Ένωση διαμαρτυρήθηκε για χέρι που έκανε η Κανέλλου μέσα στην περιοχή, λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.

Η Ελένη Αντωνίου δεν είδε κάποια παράβαση στη συγκεκριμένη φάση κι εδώσε συνέχεια στο παιχνίδι, με τους Κιτρινόμαυρους να αναρτούν στη συνέχεια το σχετικό βίντεο κάνοντας λόγο για τον ορισμό του πέναλτι από την παίκτρια του «τριφυλλιού».

Δείτε τη φάση