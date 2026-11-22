Ιστορική ημέρα για την ομάδα γυναικών του Παναθηναϊκού, καθώς παίζει στο «Απόστολος Νικολαΐδης», υποδεχόμενη την ΑΕΚ στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Α' Εθνικής.

Οι Πράσινες, που μπήκαν πιο αποφασισμένες στο ματς, ζήτησαν πέναλτι στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης, μετά από τη «μονομαχία» της Μαγκουάιρ με την αρχηγό του Τριφυλλιού, την Γρηγορία Πούλιου.

Η παίκτρια της Ένωσης φάνηκε να πάτησε την αντίπαλό της, ωστόσο η Ελένη Αντωνίου δεν καταλόγησε την «εσχάτη των ποινών» κι έδωσε συνέχεια στο ματς.

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