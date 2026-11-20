Μια πολύ ωραία κίνηση από τον Παναθηναϊκό θα λάβει τόπο στη «Λεωφόρο» την Κυριακή στις 13:00, καθώς η ομάδα του Γιάννη Χαραλαμπίδη θα υποδεχθεί στην ιστορική έδρα την ΑΕΚ.

Δυστυχώς στη χώρα μας δεν είμαστε συνηθισμένοι στο να βλέπουμε να γίνονται ματς γυναικών σε τέτοια γήπεδα, παρα μόνο σε φιέστες. Όπως πχ η φιέστα της Ένωσης πριν δύο χρόνια που έσπασε ρεκορ προσέλευσης ή του ΠΑΟΚ που κάνει συχνά στην Τούμπα.

Λίγες ημέρες πριν το ματς με μια ανάρτηση στα social media της ομάδας Πούλιου, Νταρζάνου και Πέιου έκαναν... κάλεσμα στον κόσμο του Τριφυλλιου να έρθουν στο γήπεδο και να γίνουν ο 12ος παίκτης της ομάδας.

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